Генеральный директор Белоруской калийной компании: В 2011 году во Вьетнам поставим порядка 400 тысяч тонн калийных удобрений на более чем $200 млн

Беларусь и Вьетнам планируют в ближайшие 3-5 лет увеличить объем взаимной торговли в два-три раза. По итогам переговоров в Ханое стороны заключили пакет новых соглашений. В частности, о сотрудничестве в сфере образования и в области судебной экспертизы, о временном трудоустройстве граждан.

Заключены контракты на поставку во Вьетнам калийных удобрений на 140 миллионов долларов. МАЗ и Минский моторный также продолжат тесное взаимодействие с вьетнамскими компаниями.

Страны могут выполнять и большее количество инвест-проектов. В этой связи Беларусь готова создавать новые заводы в дружественной стране по производству конкурентоспособной продукции, которую можно будет поставлять как на внутренний, так и на рынки третьих стран. Сотрудничество будет развиваться в сельском хозяйстве и текстильной промышленности.

В январе Беларусь и Вьетнам отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За последние 5 лет взаимный товарооборот увеличился почти втрое. За 9 месяцев этого года он вырос в два раза и превысил 176 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Николаенко, генеральный директор Белоруской калийной компании:

Мы только в 2011 году поставим порядка 400 тысяч тонн калийных удобрений на рынок Вьетнама на более чем 200 млн долларов. И с такими же темпами, учитывая ценообразование, которое сегодня в мире пока растет, будем продолжать работать в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах.