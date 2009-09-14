General Motors возвращает деньги за автомобили

Крупнейший американский автоконцерн General Motors объявил о проведении с сегодняшнего дня необычной акции для автомобилистов.

Во всех автосалонах США, где продаются автомобили, производимые GM, можно будет не только приобрести машину, но и сдать ее без объяснения причин.

Программа касается таких марок компании, как Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. При этом производитель обязуется выплатить все потраченные деньги. В то же время существуют и определенные ограничения: пробег возвращаемого автомобиля не должен превышать 6,4 тыс. км, а сдать его можно в течение 60 дней со дня приобретения. В GM уверяют, что все возвращенные автомобили будут приниматься без лишних вопросов. Их будут выставлять в салонах с пометкой «минимальный пробег» или отдавать в компании, выдающие авто на прокат. Эта акция, на реализацию которой GM планирует потратить $2 млрд., продлится до конца осени.

Подобный маркетинговый ход GM призван вернуть клиентов компании и привлечь большее количество новых покупателей, чтобы иметь возможность рассчитаться с имеющимися миллиардными долгами правительству. По словам вице-президента General Motors Боба Латца, эта акция должна продемонстрировать, что продукция компании превосходит продукцию конкурентов, сообщает БЕЛТА.