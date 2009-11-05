General Motors уволит 10 тысяч сотрудников Opel

Ранее автогигант США отказался продавать свой европейский бизнес канадской Magna и российскому «Сбербанку», пишет NEWSru.com.
Всего в европейских структурах Opel заняты 54 тысячи человек, почти половина из которых — 25 тысяч — базируются в Германии. И сокращение 10 тысяч рабочих мест, в общем, мало чем отличается от тех планов, которые намеревалась реализовать фирма Magna.
Тем не менее, немецкие профсоюзы, опасающиеся закрытия двух из четырех предприятий Opel, заявили о намерении уже 5 ноября начать забастовки протеста.