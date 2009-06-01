General Motors официально объявил о банкротстве

General Motors обратился в суд с иском о защите от кредиторов, инициировав, таким образом, крупнейшее банкротство в истории американской промышленности.

Компания заявила, что ее активы составляют $82,3 млрд., а долги и прочие обязательства — $172,8 млрд. Чуть ранее к подобной процедуре прибегла и дилерская компания GM — Chevrolet-Saturn of Harlem Inc. Этот шаг был сделан согласно плану о банкротстве всего автоконцерна. GM планирует использовать процедуру банкротства для реструктуризации через продажу большинства своих доходных активов новой компании Auto Acquisition Corp., которая получит значительную господдержку, и 60% в которой будет принадлежать правительству США.

Ожидается, что процесс реструктуризации GM продлится от двух до трех месяцев, в ходе которого правительство США вложит в компанию дополнительно $30 млрд. Эти средства необходимы для поддержания жизнеспособности автоконцерна и будут выделены сверх тех $19,4 млрд., которые компания уже получила в рамках государственной помощи. В результате проведения подобной процедуры GM перестанет быть автогигантом, поскольку уменьшится число сотрудников, количество заводов и местных представительств. Планируется также, что компания продолжит выпускать четыре основные марки автомобилей: Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.

Американский автоконцерн General Motors в течение почти 80 лет был крупнейшим производителем автомобилей в мире. Компания производит грузовые и пассажирские автомобили в 33 странах, продает автомобили под брендами: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Pontiac и др. Чистые убытки General Motors Corp. в 2008 году сократились на 29% — до $30,9 млрд. против убытков в размере $43,3 млрд. в 2007 году. При этом выручка GM снизилась на 17,3% — до $149 млрд. (в 2007 году — $180 млрд.), сообщает БЕЛТА.