General Motors на грани банкротства и объявит о закрытии 14 заводов

Американский автогигант General Motors на будущей неделе объявит о закрытии 14 заводов в рамках плана реструктуризации компании.

В связи с закрытием предприятий уволены будут около 21 тыс. сотрудников автоконцерна.

На прошлой неделе появилась информация, что правительство США простимулирует процедуру банкротства General Motors, что позволит автопроизводителю получить доступ к дополнительной кредитной линии в размере 30 млрд долларов. Компании рекомендовано к 1 июня разработать план самостоятельного выхода из кризиса путем реструктуризации финансов и производства, сообщают информагентства. В случае, если Белый дом будет удовлетворен планом, государство предоставит компании дополнительную финансовую поддержку.

В противном случае GM придется обратиться в суд за временной защитой от кредиторов, то есть начать процедуру банкротства и распродажу своих активов под надзором судебных органов.