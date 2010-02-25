General Motors ликвидирует бренд Hummer

Американский автомобильный концерн General Motors (GM) объявил об отмене сделки по продаже бренда Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machines Co.

Это произошло вследствие того, что китайской стороне так и не удалось получить разрешения регулирующих органов страны в сроки, предусмотренные условиями соглашения с GM. Согласно законам КНР, любая сделка по покупке зарубежных активов дороже $100 млн. требует одобрения правительства КНР. Стоимость марки Hummer оценивалась примерно в $150 млн, отмечает БЕЛТА.

Концерн GM договорился о продаже своего бренда с Tengzhong, которая занимается производством оборудования для строительства дорог, электроэнергетики и строительства, во второй половине 2009 года. По условиям соглашения, китайская компания должна была стать владельцем марки Hummer, соответствующих торговых знаков и наименований, а также запатентованных лицензий, необходимых для производства автомобилей. Также новый владелец должен был сохранить штаб-квартиру и производство автомобилей Hummer в США, а GM намеревался собирать модель H3 до конца ее производственного цикла на собственных мощностях.

Теперь американский автоконцерн собирается закрыть производство внедорожников Hummer. По мнению экспертов, это решение является самым удобным для GM вариантом, поскольку спрос на большие автомобили в США падает уже несколько лет подряд. Например, в прошлом году Hummer реализовал чуть больше 9 тыс. машин, в то время как в 2006 году было продано 71,5 тыс. внедорожников этой марки.

General Motors приобрел бренд Hummer в 1999 году. В 2009 году из-за экономических проблем американский автогигант подал заявление о банкротстве. Компания была подвергнута реструктуризации, в ходе которой она выставила на продажу подразделения Hummer, Saab и Opel.