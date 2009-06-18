Гендиректор ОАО «Молочный Мир»: Запас прочности у нас был в 10-15 дней

Первые фуры с белорусской молочной продукцией проследовали в брянском направлении сегодня рано утром.Концерн «Брестмясомолпром», в составе которого 9 молокоперерабатывающих предприятий, начал отгружать продукцию еще накануне вечером. В Россию он в основном поставляет твердые сыры, масло, цельно-молочную продукцию и в небольших объемах — сухое молоко.



У всех предприятий документы на продукцию приведены в соответствие с российским техническим регламентом. «Савушкин продукт» - отправил первую машину с молочным товаром еще накануне вечером. Представительства компании в Москве готовы к отгрузке продукции, которая была получена ранее и находилась на складах.



10 фур с молочной продукцией отправят сегодня в Россию и переработчики Могилевской области. В соответствии с ранее подписанными контрактами отправляют свою продукцию и молокопереработчики Витебского и Гродненского регионов.



Первую партию сыров и масла для восточной соседки отгрузили сегодня на Гродненском молочном комбинате.



К слову, во время молочного конфликта время здесь зря не теряли. Усилено прорабатывали новые рынки сбыта. Затянувшийся конфликт мог серьёзно сказаться на работе предприятия. В Россию гродненцы отправляли более 40 процентов своей продукции. Чтобы возобновить поставки в полном объёме, предприятию понадобится всего два дня.



- То, что открылась граница с Россией, я считаю нормально, закономерно. Мы думали, что так будет, что здравый смысл восторжествует. И вот с сегодняшнего дня мы снова работаем в нормальном режиме. Мы ничего не останавливали. Все колхозы с нами тоже работали нормально. Запас прочности, скажем, у нас был. И мы где-то 10-15 дней могли думать, куда продукцию направить, - сообщил Иосиф Шишко, генеральный директор ОАО «Молочный Мир», Гродно.