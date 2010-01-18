Гендиректор Центрального рынка Калининграда: Психология жителя Калининграда - белорусский товар самый лучший, дешевый, качественный

39-ый регион - эта цифра прописана на каждом номерном знаке калининградской машины, и в ней прописан особый смысл. Ведь неспроста самую западную и самую маленькую область Российской Федерации называют тридевятым царством.

На юг пойдешь – Польшу найдешь, на север и восток – Литву, а на западе – Балтийское море. Большая Россия где-то там далеко – за тридевять земель. А вот маленькой обособленной ее части, имея острый дефицит собственных ресурсов, живется далеко не как в сказке.

Край во многом зависит от соседей и ближайшего союзника и партнера Беларуси. Ведь наша страна является одной из транзитных площадок для Калининградской области в цепочке получения как трети электроэнергии, так ста процентов природного газа.

Энергозависимость Калининградской области – болезненная тема для региона. Она энергично обсуждается на форумах, в газетах, и в эфирах местных телеканалов. Особенно в период белорусско-российских переговоров о поставках энергоресурсов. Журналисты из соседней страны спешат делать почти сенсационные заявления, не дожидаясь итогов, и связывают нерешенность с нефтью для Беларуси с нерешенностью электроэнергии для самой России - в лице изолированной области. Крайнему региону с большой земли указывают на крайнего. «Конец света по-белорусски», «Энергия раздора» и «Энергетическая блокада» - вот краткий смысл материалов федеральной прессы.

Николай Качанович, представитель Калининградской области в Республике Беларусь (2001-2006 гг.):

Наши средства массовой информации вместо того, чтобы подавать информацию, раскручивают истерию.

Увеличение журналистского интереса к поставкам электроэнергии в Калининградскую область равен увеличению транзитных электропотоков через Беларусь. После закрытия Игналинской АЭС львиная доля электроэнергии будет идти из России в Россию через нашу страну. А чем выше объем коммерческих поставок, тем выше компенсация затрат. Такова позиция Белэнерго. И сейчас российские и белорусские энергетики согласовывают все условия и нюансы этого процесса.

Юрий Злобин, начальник департамента ТЭК недропользования и Министерства развития инфраструктуры Калининградской области:

Роль Беларуси ни при каких обстоятельствах преуменьшать нельзя. Главные потоки мощности, которые могут достигать до полутора миллионов киловатт часов, проходят по сетям Беларуси.

Беларусь для Калининградской области не только транзитер, а участник строительства главного генератора собственной энергии. «Калининградская ТЭЦ-2» обеспечивает 70 процентов потребностей региона.

Владимир Рубцов, директор филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Белорусский трест «Белэнергострой» был генеральный подрядчиком и занимался строительством первого энергоблока. И всю первую строительную часть, которую мы имеем – стены, фундаменты, подземные коммуникации и проводы, - это все построено с очень активным участием белорусской стороны.



Сейчас на «Калиниградской ТЭЦ-2» строят второй энергоблок, мощностей которого в сумме с первым, хватит, чтобы маленькая Калининградская область могла обеспечить себя полностью энергией. И снова не без участия белорусов.

Сергей Рыбачков, заместитель директора по капитальному строительству филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Старые связи и опытные наработанные взаимоотношения всегда приводят к тому, что мы и в дальнейшем ориентируемся на проверенное сотрудничество.

Калининградская область всегда ориентировалась на Беларусь во многих сферах: экспорт-импорт, поставки дефицитных строительных материалов, транспортировка грузов. Последнее еще в 2005 году тщательно обсуждали Президент Беларуси и губернатор Калининградской области Георгий Боос. Тогда Александр Лукашенко высказал убеждение, что решение только одного вопроса - переориентации части белорусских грузов на калининградское направление - «удвоило бы благосостояние калининградцев». Это было бы выгодно и белорусской стороне. Но в конкурентной гонке за белорусским грузами Калининградский порт пока проигрывает Клайпедскому.

Георгий Себов, директор калининградского филиала «Росморпорт» Министерства транспорта Российской Федерации:

Субъективный фактор в том, что литовская железная дорога и правительство устанавливают заградительные тарифы для продвижения грузов в Калиниградскую область.

У Калининградского порта есть много интересных предложений для белорусских партнеров: и контейнерные перевозки и строительство рядом с причалом промышленных предприятий, на которых импортируемое дешевое сырье можно перерабатывать в более дорогой продукт. Его можно как экспортировать, так и использовать для внутреннего рынка. Такое сотрудничество дает и статус резидента свободной экономической зоны и соответственно льготы.

Георгий Себов, директор калининградского филиала «Росморпорт» Министерства транспорта Российской Федерации:

Беларусь обладает большим потенциалом нефтехимии, производства различных химических продуктом, это могло бы быть предметом для сотрудничества. Не важно количество тонн, а важно количество денег, которые мы заработаем. Пусть немного. Пусть это будет 100-200 тысяч тонн, но они дадут больше, чем переработка миллиона тонн удобрений.

С корабля – на рынок. Новые формы сотрудничества с белорусами ищут и в продовольственной сфере. Почти половина нашего экспорта в Калининградскую область – это продукты питания.

Сергей Званок, генеральный директор Центрального продовольственного рынка г. Калининграда:

Психология жителя Калининграда: белорусский товар – самый лучший, он дешевле, он качественнее.

Мясо, колбасы, молоко и сыры. На центральном калининградском рынке продукты с маркой «Зроблена у Беларуси» числятся в списке топ-ходовых.

Все помнят о судьбе нашего молока на российском рынке. И о прошлогодней буре в стакане после запрета на ввоз белого продукта в страну-соседку, и о квотах на сухое молоко. Эта проблема никак себя не исчерпает. А расхлебывать заваренную не белорусами кашу приходится российскому покупателю. Потому как из-за нехватки сырья на молочном рынке России случаются перебои.

Галина Рудаченко, менеджер фирмы-поставщика молочных продутов:

У нас нет не только сухого молока, у нас вообще молока не хватает. Не говоря уже о сухом молоке. Я считаю, что надо возобновить обязательно поставки молочной продукции. Молочная продукция пользуется большой популярностью. Мы много лет работаем и знаем.



Про дела насущные можно рассуждать много и долго. В Беларуси понимают, что, кроме молока, грузов, нефти и киловатчасов, для калиниградцев существует что-то более важное. Ведь каждый десятый житель тридевятого региона – этнический белорус.



Действительно, для калининградцев Беларусь ближе, чем большая Россия. И дело не в расстоянии на карте, и даже не в энергии, - а в энергетике, которая между братскими народами всегда положительна.



Вадим Смирнов, политический обозревать газеты «Калининградская правда»:

В Калининградской области давно сложилось такое убеждение, что самый западный регион находится "у бацьки за пазухой". Александр Григорьевич Лукашенко сам не раз это говорил. И я, будучи одним из членом региональной делегации в Беларуси, слышал это. Что Беларусь всегда будет стоять за Калининград. Не допустит никаких проблемных ситуаций.

Александра Кулакова, Руслан Гринкевич на неделе о белорусско-калиниградских отношениях.