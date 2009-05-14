Гендиректор Belarus Re уволен со своей должности

Решение о расторжении трудового договора с Сергеем Мисюровым утверждено постановлением Совета министров Беларуси N615 от 11 мая текущего года.

Еще 5 мая председатель Комитета госконтроля Беларуси Зенон Ломать заявил о необходимости отставки Мисюрова. Его позицию поддержал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.

КГК провел проверку деятельности БНПО и предъявил ряд претензий к деятельности компании. В КГК, в частности, считают, что компания нерационально использовала средства на заграничные командировки руководства и служащих компании.

БНПО создана в декабре 2006 года с уставным фондом в эквиваленте 20 млн евро. В декабре 2008 года из бюджета в уставный фонд БНПО внесено Br350 млрд. В соответствии с решением правительства белорусские страховщики поэтапно должны передавать в БНПО сверхнормативные риски.

БНПО находится в непосредственном подчинении Совета министров.