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Где в Минске пройдут ярмарки в субботу?

07 октября 2011 15:10
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В Минске масштабная торговля завтра вновь развернётся возле Дворца спорта. Здесь свою продукцию предложат гродненцы . А у Минского ледового дворца жители смогут купить товары производителей Минщины.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах столицы. Так, в Заводском районе, торговля развернется на площадке у кинотеатра «Дружба», в Ленинском - на пересечении улиц Плеханова - Якубова.

Жителей Московского района ждут на улице Есенина, в Октябрьском приглашают к торговому центру «Аэродромный». Партизанский район выбрал площадку на бульваре Тракторостроителей. Первомайский - на улице Руссиянова. Закупить дары осени в Советском районе можно будет на улице Гамарника, возле универсама «Витебск». Во Фрунзенском продавцы расположатся у рынка "Западный". Центральный ждет минчан у кинотеатра Киев.

Хорошее настроение на ярмарках будут поддерживать артисты. Участникам Великой Отечественной войны покупки доставят на дом бесплатно.

На субботних ярмарках в Минске цены ниже рыночных

# Экономика

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