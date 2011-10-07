Где в Минске пройдут ярмарки в субботу?

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах столицы. Так, в Заводском районе, торговля развернется на площадке у кинотеатра «Дружба», в Ленинском - на пересечении улиц Плеханова - Якубова.
Жителей Московского района ждут на улице Есенина, в Октябрьском приглашают к торговому центру «Аэродромный». Партизанский район выбрал площадку на бульваре Тракторостроителей. Первомайский - на улице Руссиянова. Закупить дары осени в Советском районе можно будет на улице Гамарника, возле универсама «Витебск». Во Фрунзенском продавцы расположатся у рынка "Западный". Центральный ждет минчан у кинотеатра Киев.
Хорошее настроение на ярмарках будут поддерживать артисты. Участникам Великой Отечественной войны покупки доставят на дом бесплатно.