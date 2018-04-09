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«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси

09 апреля 2018 20:38
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Новости Беларуси. Хозяйства Беларуси в канун посевной проверяют контрольные группы. Они созданы по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-1

Пока окончательные выводы не сделаны, но уже известны десятки адресов, где дела обстоят не так, как хотелось бы. Техника не готова, есть факты хищения топлива, а в ряде случаев бесхозяйственность скрывается за фиктивными цифрами. Наш корреспондент Галина Буро вместе с представителями Госконтроля выехала в Новогрудский район.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-4

Неправильный срез сенажа в траншее – гниль может попасть в корм. Формулу успеха здесь знают: 3К – кадры, корм, коровы. Вот только на предприятии «Городечно» сами же эту цепочку и нарушают. Коровы – кожа да кости, надои самые низкие в области, телят рождается наполовину меньше нормы.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-7

Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области:
Основная причина кроется в том, что корма заготовлены ненадлежащего качества. Соответственно, невозможно получить хорошие надои молока.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-10

Худые коровы просто не способны дать молока сорта «экстра». Только высший, а это минус по деньгам. Причем объем около 7 литров в день, а должно быть хотя бы 12. Ведь молочно-товарный комплекс – современный, европейского типа с новым доильным оборудованием. На деле половиной передовых компьютерных разработок здесь не пользуются. Не умеют.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-13

Галина Буро, СТВ:
Мы строили, строили, но так и не построили – вот такой печальный каламбур. Молочно-товарный комплекс начали возводить еще семь лет назад. Вот здесь должно быть здание под сухостой, а под ногами – асфальт. Но все пока только на бумаге.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-16

За 10 лет в этом хозяйстве уже 10-й руководитель. Предприятие банкрот. Сейчас в режиме санации, назначен антикризисный управляющий. И он прекрасно знает, что корма для животных уже на исходе.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-19

Александр Макрушиц, антикризисный управляющий ОАО «Городечно»:
Кормов заготовили мы 40 % к уровню 2016 года. Основная причина – у нас в прошлом году почти три месяца наш кормоуборочный комбайн был в ремонте, и ремонт был очень дорогостоящий.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-22

Всего в нескольких километрах – предприятие «Вселюб». Пример того, как в точно таком же современном молочно-товарном комплексе можно добиваться результатов. Надои – лучшие в Новогрудском районе – 16 литров с коровы, ставку делают на сорт «экстра».

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-25

Буренки упитанные, отличная рождаемость телят. Зарплата оператора машинного доения – около 800 рублей. Не сравнить с соседями, где едва дотягивает до 350.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-28

Николай Засадинский, директор ОАО «Вселюб»:
Корма в хозяйстве имеются высшего и первого класса. Мы на данный момент продаем, реализуем корма соседям, потому что есть излишки.

«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси-31

Глава государства поставил четкую задачу хозяйственникам: повышать продуктивность в молочной отрасли. Как она будет выполнена – покажет время. Пока же следить за грамотным подходом в сфере АПК будут контролирующие органы. По каждому факту бесхозяйственности виновные будут наказаны.

# Сельское хозяйство # Экономика # Галина Буро # Фотофакт

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