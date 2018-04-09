«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси

Новости Беларуси. Хозяйства Беларуси в канун посевной проверяют контрольные группы. Они созданы по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока окончательные выводы не сделаны, но уже известны десятки адресов, где дела обстоят не так, как хотелось бы. Техника не готова, есть факты хищения топлива, а в ряде случаев бесхозяйственность скрывается за фиктивными цифрами. Наш корреспондент Галина Буро вместе с представителями Госконтроля выехала в Новогрудский район.

Неправильный срез сенажа в траншее – гниль может попасть в корм. Формулу успеха здесь знают: 3К – кадры, корм, коровы. Вот только на предприятии «Городечно» сами же эту цепочку и нарушают. Коровы – кожа да кости, надои самые низкие в области, телят рождается наполовину меньше нормы.

Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области:

Основная причина кроется в том, что корма заготовлены ненадлежащего качества. Соответственно, невозможно получить хорошие надои молока.

Худые коровы просто не способны дать молока сорта «экстра». Только высший, а это минус по деньгам. Причем объем около 7 литров в день, а должно быть хотя бы 12. Ведь молочно-товарный комплекс – современный, европейского типа с новым доильным оборудованием. На деле половиной передовых компьютерных разработок здесь не пользуются. Не умеют.

Галина Буро, СТВ:

Мы строили, строили, но так и не построили – вот такой печальный каламбур. Молочно-товарный комплекс начали возводить еще семь лет назад. Вот здесь должно быть здание под сухостой, а под ногами – асфальт. Но все пока только на бумаге.

За 10 лет в этом хозяйстве уже 10-й руководитель. Предприятие банкрот. Сейчас в режиме санации, назначен антикризисный управляющий. И он прекрасно знает, что корма для животных уже на исходе.

Александр Макрушиц, антикризисный управляющий ОАО «Городечно»:

Кормов заготовили мы 40 % к уровню 2016 года. Основная причина – у нас в прошлом году почти три месяца наш кормоуборочный комбайн был в ремонте, и ремонт был очень дорогостоящий.

Всего в нескольких километрах – предприятие «Вселюб». Пример того, как в точно таком же современном молочно-товарном комплексе можно добиваться результатов. Надои – лучшие в Новогрудском районе – 16 литров с коровы, ставку делают на сорт «экстра».

Буренки упитанные, отличная рождаемость телят. Зарплата оператора машинного доения – около 800 рублей. Не сравнить с соседями, где едва дотягивает до 350.

Николай Засадинский, директор ОАО «Вселюб»:

Корма в хозяйстве имеются высшего и первого класса. Мы на данный момент продаем, реализуем корма соседям, потому что есть излишки.