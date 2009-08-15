Где складируют произведённые в Беларуси холодильники

Белорусские предприятия становятся более предприимчивыми в вопросе разгрузки складов. Некоторые, например, перезагружают свою продукцию с одного склада на другой.

Такая дислокация смутила комитет Госконтроля. Ведомство обнаружило в Брестской области два склада минского производителя холодильников, в котором в общей сумме хранится с начала года порядка 26 тысяч холодильников. В это же время в розничной торговой сети существуют дефицит поставок по востребованным заявкам.

Брестский магазин бытовой техники каждый день продает десяток отечественных холодильников. Могли бы и больше, но в цепочке продавец-посредник-производитель возникают трудности. Те модели, на которые большой спрос, взаимным предложением не отвечают.

– На сегодняшний день многих ходовых моделей у нас нет. Они либо проданы, либо мы их не можем получить. Их негде получить. С завода не можем. Пользуются спросом невысокие холодильники от 1,20 до 1,50. Это – сектор людей с небольшим достатком, пенсионеры, – рассказал директор магазина бытовой техники Андрей МУХА.

Пока Андрей Леонидович выясняет, кто ему может дать востребованный товар, с начала года на дочернем предприятии завода холодильников, что совсем недалеко – в Барановичах, ждут, когда придет покупатель, чтобы разгрузить замороженные склады.

Любой завод – это город со своими улицами. На одном складе Барановичского станкостроительного есть даже городок с миниатюрными бродвеями с небоскребами. Они построены из 18 тысяч коробок с холодильниками, которые выложены здесь в один, два и даже три этажа. Только вряд ли этот картонный Лос-Анджелес назовешь городом реализованных возможностей.

Склад ещё с восемью тысячами холодильников контролеры нашли и в Бресте и захотели получить ответ на вопрос, а почему главный производитель бытовой техники страны работает на склад, а не на рынок.

– Складирование начато с 1 января 2009 года и почти до мая на территорию предприятия поступали холодильники, а отгрузка не осуществлялась, – рассказал СИВ председатель Барановичского комитета государственного контроля Николай ШВАЙ.

Почему выгоднее продавать в Россию холодильники с маршрутом Минск-Брест-Минск-Россия – с первого раза тяжело понять. Директор станкостроительного завода объясняет, что аренда в Барановичах за один квадратный метр площади стоит два евро против одиннадцати в столице, вот, мол, поэтому тут с начала года склад и затарен. И тут же добавляет – такая перезагрузка впервые при его памяти.



– Это не разумно, надо работать на рынок, а не так, – сказал директор Барановичского станкостроительного завода ЗАО «Атлант» Владимир РЕШЕТКОВ.

– А кто деньги получит, если это все продаться? – спросили журналисты СТВ.

– Головной офис.

– А госконтроль ходит к вам?

– Мы любим госконтроль. На то и щука в реке, чтоб карась не дремал!

В этой нескладной холодной войне по ходу забыли главное. Потребителя, которого не греют рассказы, где чего и сколько лежит. Он просто хочет холодильник – такой, какой ему надо! А все остальные истории со складами, поставками и всем остальным пусть морозят душу кому-нибудь другому.