«Газпром» признал свой долг за транзит газа

Это отметил первый вице-премьер Республики Беларусь Владимир Семашко на совместном заседании обеих палат парламента.

Отвечая на вопросы депутатов и сенаторов, Владимир Семашко подчеркнул, что Правительство Беларуси не сомневается в том, что запланированная экономическая планка в этом году будет взята, а к концу 2015 года уровень средней зарплаты в Беларуси повысится до 1000 долларов.

В ближайшее время будет продолжена работа по диверсификации национальной экономики и энергетики в частности. Уже в октябре этого года республика планирует начать добычу нефти в Иране. Кроме того, Беларусь продолжает добычу нефти в Венесуэле. За последние два года на нефтепереработке заокеанского черного золота наша страна заработала 104 миллиона долларов чистой прибыли. В настоящее время прорабатываются альтернативные пути доставки венесуэльской нефти.

Также Владимир Семашко заявил что, «Белтрансгаз» и «Газпром» 1 июля подпишут дополнительное соглашение к контракту по транзиту газа. – Документ уже согласован с «Газпромом», они признают свой долг, – отметил первый вице-премьер.