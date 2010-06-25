«Газпром» признал неправоту – замглавы «Газпрома» едет в Минск

Аналитики и невольные участники конфликта Газпрома с Беларусью пытаются разобраться в причинах и следствиях газовой атаки. О чем говорят на улицах, в интернете и какие выводы делают на полосах европейских изданий в материале Глеба Лаврова.

В Минск, дабы урегулировать спор о погашении задолженности перед Беларусью, прибудет замглавы «Газпрома» Валерий Голубев. Из чего можно сделать однозначный вывод, что могущественная корпорация признала-таки собственную неправоту. Таким образом, короткая, но не победоносная, газовая война монополиста и российских властей против Республики Беларусь, отгремевшая на днях, и вправду заканчивается. Но кажется только для того, чтобы еще долго напоминать о себе жжением комментариев в Интернете и разгромными аналитическими статьями.

Впрочем, и первые из них обоих уже дают весьма четкое представление о том, как именно «летняя кампания-2010/187» войдет в историю, после того как в нее же попали ее инициаторы «Газпром и С». А значит, пришло время структурировать масштабный газовый осадок, без сомнения оставшийся у всех вовлеченных и сочувствующих. И в первую очередь, конечно, у белорусов, которых меньше чем за декаду успели голословно выставить и неплательщиками, и на счетчик, и получить с них деньги в полном объеме, и с ними же не расплатиться.

Да и мнение интернет-сообщества точка Ру, сбрасывать со счетов Газпрома тоже не обязательно. Редко когда российские обитатели паутины столь яро отстаивали интересы другого, пусть и союзного, государства. Видимо, отнюдь не рядовая, хоть и не уникальная, горячая ситуация с газом, на сей раз всерьез допекла рядовых пользователей.

Форум GZT.RU

Форумчанин Я Ван 22.06.2010 в 21:18

«Отняли у народа земные блага, а теперь делают душевный вид, якобы они радеют на благо России. НАДОЕЛО»

Форумчанин Вася 23.06.2010 в 01:06

«Я живу на севере, на ЯМАЛЕ самый богатый газом округ России, так вот в наших городах нет газа и проводить в наши квартиры никто его не собирается!!! Так что братья Белорусы не обижайтесь народ [России] не причем!!!

Форум Газета Ру.

Форумчанин abvabv 24.06.2010 20:40

«Стыдно, господа так поступать с союзником! Еще одна позорная страница в истории союзного государства. С союзниками так не поступают!»

Впрочем, не интернетом единым. Ситуацию и с газом, и с промом прокомментировали в том числе и на вполне себе традиционных полосах печатных СМИ за рубежом. С другой стороны и их понять можно, причем, даже без перевода. Ведь ненадежность Газпрома-плательщика затрагивает лишь Беларусь, а вот непостоянство Газпрома-поставщика — проблема вполне себе континентального масштаба.

DerStandart (Австрия)

«Владимир Путин во время своего недавнего визита в Вену подчеркивал, что Россия «на долгие годы» будет надежным поставщиком природного газа в Европу. Нынешний конфликт с Беларусью свидетельствует о том, что эти высказывания являются ложью».

La Repubblica (Италия)

«Белорусский президент вышел явным победителем из этой короткой перепалки, которая, однако, может продолжаться еще очень долго и которая, безусловно, нанесла серьезный ущерб отношениям между Москвой и Минском».

И еще несколько мнений из российских и европейских источников. Чешский интернет-источник ihned.cz видит причины скандала в том, что России необходимо возобновить интерес к провальному с точки зрения экономической обоснованности проекту «Северный поток»: России надо снова убедить всех, что любая транзитная страна рядом с ней, через которую газ идет к конечным потребителям в Западной Европе, - ненадежна. И газ в Западную Европу, насколько это возможно, надо поставлять напрямую.

О непорядочности российского газового монополиста рассуждает на страницах Коммерсанта Михаил Корчемкин, глава Ист юропиэн гэз энэлайзиз:

“Газпром" знал о существовании обоюдной задолженности, но переговорам предпочел скандал".



Российский писатель Андрей Паршев, комментируя газовый конфликт с Беларусью отмечает:

Нужно изначально было иметь в виду российскую задолженность по транзиту перед Минском, чтобы потом не выглядеть глупо.

Вот и выходит, что разобраться с произошедшим хотят и в Беларуси, и в России, и в Западной Европе. И везде как географически, так и в плане медиа, независимые эксперты по итогу противостояния утверждают: во-первых к газовому долгу антибелорусская кампания отношения конечно не имела, прицел был на будущие переговоры о таможенном союзе. Во-вторых остроту конфликту прибавил и постоянно растущий интерес российской стороны к белорусской собственности. А в-третьих, желание официальной Москвы показать, кто в постсовестком доме хозяин, именно в эти дни проявилось как-то наиболее отчетливо. Вот только стоило ли это знание конфликта двух союзных государств. Вопрос без ответа.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.