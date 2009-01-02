"Газпром" прекратил поставки газа на Украину

Столь радикальные меры представители российского холдинга объясняют просто: контракт на 2009-й с украинским "Нафтогазом" до сих пор не подписан.

К тому же, Киев так и не погасил долг за уже потребленное голубое топливо и совсем не торопится продолжать переговоры. Этот конфликт могли бы оправдать трудностями перевода, если бы руководство Украины так хорошо не говорило по-русски. Газпром не раз предупреждал, что сократит поставки, если Киев не выплатит долги за уже потребленное голубое топливо. Но к работе по формуле "утром – деньги, вечером – газ" Украина оказалась не готова.



Начальная цена украинского вопроса по версии "Газпрома" – 250 долларов за тысячу кубометров. Условия льготные, но на языке цифр общаться не получилось. Украинский "Нафтогаз" намекал на свои убытки и упорно отстаивал оправданные по его мнению 235 долларов. Однако и после переговоров каждая сторона осталась сидеть на своей трубе – договор, который, кстати, и в ушедшем году, заключали с треском, 1 января просто истек, а контракт на грядущие поставки так и не заключили.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО "Газпром": "В связи с отказом Украины от предложения льготных условий на поставки газа в 2009-м по цене 250 долларов, "Газпром" будет осуществлять поставки газа на Украину с января по европейской цене – 418 долларов за тысячу кубометров".

Между тем, президент Ющенко выразил надежду на скорейшее урегулирование газового конфликта, но сам еще оперативнее разослал вовсе не поздравительные письма лидерам сразу 8 государств, а заодно и в Еврокомиссию. Мол, переговоры вели, договоренности выполняли, а вентиль все равно закрутили. ЕС ответил, что пока давление в трубе не станет критическим, вмешиваться не станет. А российский газовый холдинг напомнил Украине, что готов еще раз попытаться договориться, но вот сам "Нафтогаз" пока не выразил желания приехать и сесть за стол переговоров.

По информации последних часов, Украина таки начала нелегальную откачку газа. Тем временем, "Газпром" сообщил об увеличении поставок голубого топлива в Европу. Транзит через Беларусь в страны ЕС, соответственно, тоже увеличится. А стоимость газа для Беларуси в наступившем года будет существенно ниже, чем предполагалось ранее.