«Газпром» перечислил Беларуси $228 млн

Министерство энергетики Беларуси чуть более часа назад подтвердило эту оплату. Но долг до конца не оплачен.

И сегодня ситуацию с газом обсуждали на заседании оперативного штаба в Минске.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Таким действием «Газпром» признал: всё то, что было затеяно в течение последних трех суток, — было абсолютно незаконно, необоснованно и не соответствовало контракту. Как понимаете, 228 миллионов оплатили, в то время как от нас трое суток требовали — ввели ограничения до 60% — на 187. Очевидно, нонсенс. То есть очевидно, кто в этой ситуации кому был больше должен и кто в этой ситуации, которая напрягла и Беларусь, и Россию, и вообще Европу, больше виноват.