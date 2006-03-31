"Газпром" и "Белтрансгаз" обсудили вопросы поставок газа

Для того, чтобы успеть договориться о ценах на газ для Беларуси в 2007году, "Газпром" предложил начать переговоры пораньше. Глава российской кампании Алексей Миллер заявил, что в следующем году поставки газа в Беларусь должны осуществляться по ценам, соответствующим европейскому уровню. Свои предложения по условиям сотрудничества белорусская сторона должна представить до 30 апреля. В текущем году <Газпром> поставит в Беларусь 21 млрд. кубометров газа, из которых 1,5 млрд. - при наличии технической возможности.