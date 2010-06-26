«Газпром» едет в Беларусь говорить о долгах за транзит

Представители «Газпрома» прибудут в Беларусь в начале будущей недели для обсуждения задолженности за транзит углеводородов. Накануне российский газовый монополист оплатил свой долг за транзит сырья через территорию нашей страны лишь частично — 228 миллионов долларов. Всего же Россия должна Беларуси за услуги по транзиту 260 миллионов.

Несколько дней назад Минск полностью рассчитался за газовый долг. Теперь требование белорусской стороны: «Газпром» должен немедленно и в полном объеме оплатить свою задолженность.

Но уже сейчас промежуточные итоги атаки монополии и российских властей на Беларусь активно обсуждаются и в Москве, и в Минске. Так согласно социологическому опросу, проведённому аналитическим центром ЭКООМ, с тем, что Беларуси стоит опасаться газового конфликта, согласны более 65% респондентов, и только менее 1% считают, что для этого нет никаких оснований. Оценивая объективность работы СМИ при освещении событий вокруг ультиматума Миллера, более 60% респондентов отметили, что российские средства массовой информации освещали события необъективно, 65% опрошенных считают, что события реально освещали белорусские СМИ. Оскорблением нации назвали более половины опрошенных тот факт, что сокращение поставок газа произошло накануне годовщины фашистской агрессии против Советского Союза. Более 90% респондентов, принявших участие в опросе, уверены, что в России не сделают выводы из происшедшего.

А вот как комментируют газовую войну журналисты и эксперты.

Богдан Соколовский, украинский политолог:

Москва хотела проучить Беларусь, а вышло наоборот — Беларусь вывела на чистую воду «Газпром». До газового кризиса никто и не догадывался, что «Газпром» полгода не рассчитывается по контрактным обязательствам за транзит, а теперь весь мир ещё раз убедился, что российский газовый монополист — ненадёжный партнёр.

«Новое русское слово», интернет-издание (материал «Деньги — ничто, престиж — всё!»):

[Срыв поставок] может существенно подорвать имидж России как надёжного поставщика в глазах европейских потребителей. Этот имидж и без того очень сильно подорван... Цена вопроса как для Минска, так и для Москвы невелика. Зато велика важность престижа.