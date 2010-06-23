За май Беларусь рассчиталась уже по новым, выставленным «Газпромом» ценам, хотя экономическим подспорьем несколько сотен миллионов долларов для холдинга стали навряд ли. Ведь в своей же стране газовому монополисту должны примерно в пять раз больше. Да и самому «Газпрому», устроившему репрессии за 200 миллионов, не только в Беларуси могут напомнить про час расплаты.

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра»:

В России наиболее вменяемые люди задают себе один вопрос: нужно понять, кто же всё-таки для кого существует — «Газпром» для России или Россия для «Газпрома». Если национальные интересы и национальная политика приносятся в жертву мегакомпании, чьи долги сегодня составляют почти 1,5 триллиона долларов — это если назвать совокупный долг «Газпрома», который сегодня фактически балансирует на грани банкротства — то, может быть, есть смысл сменить вывеску. Называться не «Россия», а «Наш дом — Газпром».

Любопытно, что на фоне такой острой необходимости в средствах холдинг по итогам года выплатил избранных сотрудникам премию, по разным данным, превышающую несколько десятков миллионов долларов. Видимо, знатные были итоги, если при этом «Газпром» уменьшил добычу голубого топлива примерно на 16%.

Павел Фильденгауэр, политолог:

У них действительно очень много проблем, и они связаны, в основном, с неэффективностью монополии, с бессмысленным расходованием гигантских средств – как и всякая монополия, они малоэффективны. Ясно, что это было всё заранее спланировано и заранее подготовлено. Наша бюрократическая государственная система так построена, что Россия никогда не начинает такие вещи «с кондачка». Было рассчитано время.

И времени как раз хватило, чтобы запустить строительство трубопровода «Северный поток» – этот канал изначально позиционировали как очень выгодный для России обходной путь. Вот только стоимость его постоянно растёт. Пока сам «Поток» ещё и близко не достроили, а к созданию «стратегически незаменимого» для страны трубопровода ближе, чем россиян, подпустили почему-то немцев.

Александр Нагорный, независимый аналитик:

Если мы просто становимся на экономическую почву и экстраполируем экономические параметры, строительство Южного и Северного потока — это безумие. Потому что по Северному потоку было 8 миллиардов, стало 12, сейчас доходит и до 20. По Южному они будут сопоставимы. И, соответственно, с точки зрения национальных российских интересов, вбахивать эти деньги в обводные пути значит, платить за строительство.

Сейчас на поверхности остаётся главный вопрос: когда же «Газпром» начнёт рассчитываться с нашей страной за транзит? Ведь холдинг, в котором так неистово ратовали за немедленное погашение белорусского долга даже теперь вовсе не спешит демонстрировать ответную бизнес-дипломатию.