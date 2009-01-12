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Газовый кризис – центральная тема Экстренной встречи министров энергетики Евросоюза в Брюсселе

12 января 2009 15:58
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Делегаты обсуждают не только пути выхода из нынешней ситуации, но и возможности предотвращения подобных кризисов в будущем. Напомним, сегодня Украина подписала протокол по транзиту российского газа в Европу без каких-либо оговорок. Прежний документ содержал дополнения, которые Украина не согласовала с российской стороной и являлся для Москвы неприемлемым. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в таком виде выполнять обязательства не будет. Убедил Киев отказаться от оговорок председатель Еврокомиссии. Теперь ЕС предстоит поставить последнюю подпись в протоколе. После этого на места, определённые в документе, должны будут выехать независимые наблюдатели.
# Экономика

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