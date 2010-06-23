Газовая война достигла апогея: брать долг России пельменями, водкой или икрой?

Строительство газопровода в обход проверенных транзитеров — проект, который нельзя назвать перспективным. К этому мнению пришли многие мировые аналитики. Увидели они и еще одну закономерность: когда Россия хочет отвлечь внимание журналистов от внутренних проблем, в ход идут методы кнута. Бьют им обычно по соседям.

Активные боевые действия. День третий. Россияне наступают, но получают должный отпор. Шаги навстречу со стороны Беларуси явно остались незамеченными. И, по сути, «Газпром» вынудил нас принять адекватные меры, ведь под угрозой не только бесперебойная работа нашей предприятий, но и вообще национальная экономическая безопасность.

Для российских высокопоставленных чиновников ничего нового в нынешней газовой войне нет. Сценарий написан уже давно, осталось только расставить личностные акценты. Ведь только с Беларусью это уже пятый подобный конфликт. Об имперских амбициях России, с запахом газа, хорошо знает и Украина, готовая каким-то чудом взять весь газопоток на себя, да и во всей Европе таким ультиматумам уже не удивляются

Давить на газ, не соблюдая правила, если кто-то не идёт на уступки, для России дело привычное. Достаточно вспомнить, что нам предлагали стать некой губернией в их составе. Потом принуждали перейти на российские рубли. Стремление купить за бесценок приносящие доход предприятия — это вообще отдельная тема. Не желая платить по счетам — напомним, их долг по транзиту гораздо выше нашего за получение газа — российские СМИ придумывают всё новые и новые причины, обвиняя Беларусь во всех смертных грехах. Вот и вчера в эфире первого канала прозвучало следующее.

Эфир программы «Время»:

Но в том, что хозяйственный спор превращают, по словам Президента Белоруссии, в «газовую войну», многие эксперты всё же видят логику: приближаются выборы.

Российские телеканалы, в конце концов, озвучили одну из причин, по которой эта «газовая война» развязана. При этом забыли только об одном: как раз белорусский избиратель не приемлет давления извне. Собственно, как и полагается суверенной стране, экономика которой богата далеко не только маслом, сырами, пирогами и блинами.

Что же до выборов, то и в России грядут важные политически кампании. И тут демонстративное педалирование национальных интересов там, где их может и нет, руководству выгодно.

В целом же, сказать однозначно, чем вызвано нынешнее «газовое обострение», сложно. Похоже, здесь целый букет российских планов, просто «подвисших» в воздухе. Мешает, вероятно, та же принципиальность Беларуси по Таможенному союзу, где камнем преткновения, в частности, остаются пошлины на нефть и нефтепродукты, ввоз автомобилей для физических лиц и в целом — равные условия на свободную торговлю.

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

На мой взгляд, назрела необходимость — как есть нефтяной ОПЕК, пытаются создать газовый —нужен точно такой же и по транзитным государствам. И они могли бы координировать свою позицию, вырабатывать и общую, в том числе, и по экологическим ущербам, которые могут наносить транспортировка нефти и газа.

Ещё один аспект, и об этом также уже говорят многие эксперты по всему миру: России просто необходимо обосновать для своих же россиян значимость «Северного потока», в который вложены огромные деньги налогоплательщиков. Всем также известно, что это коммерческий и пока достаточно провальный проект Путина. Северная Европа, которая уже диверсифицирует свои пути получения газа, тоже уже в этом «Северном потоке» мало заинтересована. Трубы к нему, меж тем уже закуплены и, заметьте, большая часть не в России

Александр Кастравец, директор по связям с общественностью Объединённой металлургической компании России:

На первый участок немецкая компания поставила 75% и на второй участок 50% от общего объёма той трубной продукции, которая необходима для строительства. Никогда ни одна российская компания в тендерах такого масштаба и с продукцией такой сложности не была в числе победителей.

Кстати, любопытный факт: направляя огромные деньги на строительство газопровода, в заботах якобы о европейском потребителе, российское руководство почему-то совершенно забывает о своих гражданах. Бюрократия чистой воды. Много слов даже не надо, достаточно сухих цифр.

С 2005 по 2009 год, чтобы провести голубое топливо в российскую глубинку, они потратили чуть более 90 миллиардов рублей. Тем временем, «Северный поток» обойдётся России почти в 7,5 миллиардов евро. При этом в среднем уровень газификации по федерации сегодня всего-то 62%. Для сравнения, в Беларуси, это 100%. Газ уже пришёл во все 118 районов страны.

Владимир Улахович, политолог:

Что касается «Северного потока» — внешне выглядит, что это вопрос решенный и деньги выделены. Но, как говорят российские эксперты, если они выделены, то его обязательно сделают, потому что есть конкретные заинтересованные лица. А вот конкретная эффективность — она далеко не очевидна.

Москва сильнее закручивала вентиль и просто вынуждала нас реагировать. Предупреждения об этом в официальных письмах ещё вчера были направлены Алексею Миллеру и еврокомиссару по энергетике и транспорту Анне Хутман.

Борис Паньшин, заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Белорусского государственного университета:

В экономике есть такая логика: успешные экономические проекты реализуются только тогда, когда это преследует социальные блага, с одной стороны, ,и с другой стороны, если они строятся на принципе взаимовыгоды и взаимодополняемости. Ведь и по «Северному потоку» неизвестно, что может случиться завтра.

Владимир Улахович, политолог:

Ведь это долг не критичный и не тот, который надо поднимать на такой высокий уровень. Суммы были и гораздо большие. Это тот же прецедент украинский, но тогда это не стало камнем преткновения. И теперь это открывает картину, что дело не в деньгах, а в других мотивах, которые возникли между двумя братскими народами.

Газовая война, активная фаза которой длится уже более недели, достигла-таки своего апогея. На этот момент Беларусь не должна российской стороне ни доллара, ни копейки. А вот долг «Газпрома» остался – и это 260 миллионов долларов, которые Россия должна белорусам. Нам теперь остается решить: брать ли пельменями, водкой или икрой.