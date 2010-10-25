Газификация домов в Беларуси: государство финансирует строительство 70% уличного газопровода

Полвека назад природный газ пришел в столицу Беларуси. Вскоре после этого голубое топливо добралось до областных центров и крупных городов. А в 2003 году в республике были газифицированы 50% домов. Именно тогда был завершен один из самых амбициозных проектов новейшей истории страны — газификация Полесья.

В агрогородке Заспа проживает более 1000 человек, однако природный газ пришел сюда не так давно — всего несколько назад. И уже зимой 2007 первые сто домовладельцев смогли отказаться от заготовки дров и топки печей.

В доме Ерчинских газ появился у одних из первых. И сегодня Татьяна у кухонной печи — как экскурсовод у музейного экспоната.

Раньше за зиму на отопление дома требовалось три машины дров. В сегодняшних ценах — больше миллиона рублей. С газом же даже в минувшую морозную зиму потратили в два раза меньше. Помимо финансовой выгоды — экономия времени и сил.

Елена признается, что раньше даже подумывали с мужем перебраться в город. Теперь же ни за что. С природным газом родная Заспа — самый уютный уголок.

4 километра газопровода, проложенных в деревне, дают голубое топливо лишь одной части населенного пункта. Однако эта ситуация изменится уже в следующем году.

Марина Кайлева главный специалист отдела архитектуры и строительства Речицкого райисполкома:

Созданы все условия для газификации на районе. Это бюджетное финансирование — помощь в 70% при строительстве уличного газопровода. Можно получить кредит на газификацию своего дома.

В 2011 только в одном отдельно взятом агрогородке Заспа природный газ придет еще в 75 семей. А по всей стране — в десятки тысяч. Кстати, 50%-ный рубеж газификации квартир в Беларуси преодолели еще в 2003, именно тогда был завершен один из самых амбициозных проектов новейшей истории страны — газификация Полесья. А два года назад к трубе с голубым топливом были подключены уже все районные центры.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.