Газета «Рэспублiка»: Кто в Беларуси будет получать к концу года 500 у.е. в месяц?

В плане социально-экономического развития, утвержденного Всебелорусским народным собранием, записано четко: к концу пятилетки — 2010 году — «догнать» среднюю зарплату до $ 500. В эквиваленте, естественно. Эту задачу перед правительством поставил и Президент. И итоги первого квартала работы экономики показали, что столь высокая планка среднего заработка достижима.

Начальник Главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Александр Ярошенко, анализируя итоги работы экономики в первом квартале, отметил: средняя зарплата в $ 500 просматривается исходя из макроэкономических показателей. Самый важный обнадеживающий фактор — рост ВВП на 4 %. Кстати, зарплата составляет около 8—9 % от валового внутреннего продукта. Поэтому роста экономики уже хватает для повышения заработков. Дополнительные средства будут получены и за счет сокращения отрицательного сальдо. За первые два месяца оно составило $ 132,8 млн. со знаком «минус». В январе—феврале прошлого года этот показатель «зашкаливал», составив около $1 млрд.



Резервы у экономики для дальнейшего роста заработной платы есть. Но этот процесс не будет огульным, как в прошлые годы, когда оклады росли автоматически, без учета личных заслуг работника. Минимальный рубеж пройден, и теперь каждый кузнец своего счастья. И одна из задач руководителей предприятий — «привязать» зарплату к эффективности труда конкретного сотрудника. Необходима некоторая персонализация личных финансов, повышение ответственности человека за свое благосостояние, пишет газета «Рэспублiка».