Прямой эфир

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили из-за прогнозов плохого урожая во Флориде

24 января 2022 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любителям апельсинового сока теперь придется заплатить больше. Фьючерсы подскочили из-за прогнозов плохого урожая во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили из-за прогнозов плохого урожая во Флориде-1

Причина падения – позеленение цитрусовых из-за неизлечимой бактериальной болезни, которая угрожает флоридским плантациям еще с 2005 года. И ближе к цифрам: урожай сократился на три четверти, а замороженный концентрат апельсинового сока сейчас торгуется на уровне практически 4 рублей в переводе за фунт, это примерно в 1,5 раза дороже, чем в начале 2020 года.  

Но если говорить про Беларусь, цитрусовые везут в основном из стран Латинской Америки, Южной Африки, Египта, Турции. И переживать, что апельсины исчезнут с наших прилавков, точно не стоит.  

Больше новостей экономики за 24 января читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Биткоин и эфириум снизились почти вдвое по сравнению с пиковой ценой
24 января 2022 19:16

Биткоин и эфириум снизились почти вдвое по сравнению с пиковой ценой

Новости экономики за 24.01.2022
24 января 2022 19:07

Новости экономики за 24.01.2022

Теперь требования к качеству и безопасности одни на всех. ЕЭК упростила ветеринарный контроль на границе ЕАЭС
24 января 2022 17:33

Теперь требования к качеству и безопасности одни на всех. ЕЭК упростила ветеринарный контроль на границе ЕАЭС