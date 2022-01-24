Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили из-за прогнозов плохого урожая во Флориде

Любителям апельсинового сока теперь придется заплатить больше. Фьючерсы подскочили из-за прогнозов плохого урожая во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина падения – позеленение цитрусовых из-за неизлечимой бактериальной болезни, которая угрожает флоридским плантациям еще с 2005 года. И ближе к цифрам: урожай сократился на три четверти, а замороженный концентрат апельсинового сока сейчас торгуется на уровне практически 4 рублей в переводе за фунт, это примерно в 1,5 раза дороже, чем в начале 2020 года.

Но если говорить про Беларусь, цитрусовые везут в основном из стран Латинской Америки, Южной Африки, Египта, Турции. И переживать, что апельсины исчезнут с наших прилавков, точно не стоит.