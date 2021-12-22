Новости Франции. Французы могут остаться без любимого деликатеса. Речь о фуа-гра. Городской совет Лиона издал указ, который запрещает употреблять в пищу этот паштет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за высокой цены блюдо едят в основном по праздникам. А потому такое решение вызвало особый ажиотаж. Комиссия Верхней палаты парламента Франции поддержала производителей изысканного блюда. В экономике страны выручка от продаж фуа-гра составляет 1,8 миллиарда евро, а экспортная прибыль – 40 миллионов. В отрасли заняты более 100 тысяч человек. Многие организации уже осудили мэра Лиона за призывы к бойкоту национального блюда.

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