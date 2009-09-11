Франция вводит налог на бензин, газ и уголь

Президент Франции Николя Саркози заявил о намерении ввести новый налог, направленный на сокращение вредных выбросов в атмосферу и борьбу с глобальным потеплением.

Согласно планам французских властей, уже в следующем году жителям страны придется платить за использование бензина, газа и угля. За каждую тонну углекислого газа, выброшенного в атмосферу, в бюджет должно быть направлено 17 евро.

Плательщиками этого налога будут как обычные жители Франции, так и коммерческие предприятия. Однако от него будет освобождены энергетические компании и тяжелая индустрия, которые участвуют в схеме квотирования вредных выбросов, введенной Европейским союзом. Большую часть электричества во Франции вырабатывают атомные электростанции, которым также не придется платить «зеленый налог».

По подсчетам газеты Le Mond, налогом обложат около 70% всех французских вредных выбросов, и он ежегодно будет приносить в казну 4,3 млрд евро. Саркози настаивает, что «зеленый налог» призван поменять привычки французов и сократить энергопотребление. Однако критики его решения считают, что таким образом президент попросту пытается залатать дыры в казне, сообщает ВВС.