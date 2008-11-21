Франция проявляет устойчивый интерес к выходу и закреплению на белорусском рынке

Сегодня в правительстве прошла встреча с уполномоченным генеральным директором банковской группы "Сосьете Женераль" Филиппом Ситерном. Французская сторона будет участвовать в финансировании экспортных проектов наших предприятий. Напомним, в этом году уже приступили к реализации проекта по прямому финансированию белорусского металлургического завода на 15 миллионов евро. И такого рода сотрудничество будет расширяться. Ведется также совместная работа над инвестиционными проектами в нефтегазовом и нефтехимическом секторах. Кроме этого, в январе в Минск приедет группа французских бизнесменов, чтобы провести переговоры с белорусскими деловыми кругами.