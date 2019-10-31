ФПБ: «Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен»

Новости Беларуси. В Беларуси задумались над тем, как не допустить необоснованного роста цен на овощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, прошлой весной капуста подорожала сразу в два раза, после того как большую часть продукции три крупных оптовика вывезли в Россию.

Профсоюзы, которые ведут мониторинг цен, уже сегодня работают на упреждение возможного повторения развития ситуации уже с картофелем. В соседней Украине – неурожай. И там поставщикам предлагаются цены выгоднее, чем на внутреннем рынке.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

У наших соседей, та же Россия, – больше цены. Оптовики собирают всё и возят туда. В этом ничего плохого нет, несли эти 200 % не ложатся на кошелёк наших людей. Кто-то из тех, кто более предприимчив, заработал: вывез, продал – это неплохо, он и налоги за это заплатил. Но людям-то эту стоимость на карман положили.

Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен. Наш Президент чётко высказался, что зарплата никогда не будет большой, если постоянно будет рост цен.