ФПБ: «Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен»
Новости Беларуси. В Беларуси задумались над тем, как не допустить необоснованного роста цен на овощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, прошлой весной капуста подорожала сразу в два раза, после того как большую часть продукции три крупных оптовика вывезли в Россию.
Профсоюзы, которые ведут мониторинг цен, уже сегодня работают на упреждение возможного повторения развития ситуации уже с картофелем. В соседней Украине – неурожай. И там поставщикам предлагаются цены выгоднее, чем на внутреннем рынке.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
У наших соседей, та же Россия, – больше цены. Оптовики собирают всё и возят туда. В этом ничего плохого нет, несли эти 200 % не ложатся на кошелёк наших людей. Кто-то из тех, кто более предприимчив, заработал: вывез, продал – это неплохо, он и налоги за это заплатил. Но людям-то эту стоимость на карман положили.
Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен. Наш Президент чётко высказался, что зарплата никогда не будет большой, если постоянно будет рост цен.
Одной из мер, которая позволит сделать рынок цивилизованным – заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.