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Фото. Президент Туркменистана приехал в Беларусь

25 января 2010 14:24
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Это первый визит туркменского лидера Гурбангулы Бердымухаммедова в нашу страну. В прошлом году Туркменистан с визитом посетил Александр Лукашенко. Тогда и определились основные направления сотрудничества двух стран.

Сначала Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухаммедов пообщаются в узком составе. Затем переговоры пройдут в расширенном формате. По их окончании стороны планируют подписать ряд документов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе торгово-экономической и образовательной.

Планируется, что туркменский лидер посетит некоторые белорусские промышленные предприятия.

# Экономика # Лукашенко

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