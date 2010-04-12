Фото. Первый день рабочей поездки Александра Лукашенко по регионам страны

Началась рабочая поездка Президента Беларуси по областям страны. В ближайшие дни Александр Лукашенко посетит южные регионы – Брестскую, Гомельскую и Минскую области. 12 апреля Президент направился в столичный регион, где побывал в одном из хозяйств Любанского района.

Глава государства поручил предоставить объективную информацию о готовности к посевной, а также потребовал разобраться с приписками в сельском хозяйстве.

В течении нескольких рабочих дней Александр Лукашенко посетит Минскую, Брестскую и Гомельскую области. Задач много: проверить ход выполнения посевной, как реализуется программа развития малых населенных пунктов, идут инвестиции и создаются рабочие места на селе.

Сегодня президентский вертолет приземлился на поле предприятия «Таль-агро» – это в Минской области, недалеко от населенного пункта Любань.

На поле полным ходом идет сев яровой пшеницы. Пролетая над регионом, Александр Лукашенко обратил внимание на залежи неубранной соломы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вы мои указания по поводу уборки соломы решили проигнорировать? У вас как будто сейчас уборочная закончилась. Такое впечатление, вчера закончилась уборочная, убрали последнее поле и начинаете солому собирать. Вы что, не видели этого? Если видели, то почему не докладываем? Мне должно быть доложено по уборке соломы в Минской области. Причем объективно. И не надо там тучами ездить, и ходить гектары мерить. Запросите у них информацию, чтобы за день подготовили ее и дали. Где обнаружите неточную информацию, докладывайте, или отправляйте в отставку людей. А по губернатору определимся. Я не могу себе позволить, чтобы мне врали. И с министром тоже.

Всего по стране на текущий момент засеяно, примерно, четверть от предполагаемых площадей ранней яровой пшеницы. Лидирует Брестчина, за ней идет Гомельская область. Неплохо дела обстоят с минеральными удобрениями. Ими хозяйства обеспечены на 74%. Хуже с азотными и фосфорными. Хотя, аграрии обещали не выбиваться из графика. Хорошая ситуация с топливом – запас его выдается на 3-4 дня.

По статистике, 7-10% озимых посевов пострадали от холодов. Больше других сельхозкультур – рапс. Эти поля засеют по новой. В целом, есть отставания по весенней посевной.

Леонид Маринич, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:

– Отстаем на 4-5 дней из-за погодных условий, из-за переувлажненности почвы. Но, при правильной организации работ, то есть опять же, я обращаюсь к руководителям сельхозорганизаций, только двусменная работа и правильная организация работ позволит эти сроки наверстать. Мы прогнозируем закончить сев ранних яровых до 22 апреля, в северных регионах – Витебской, Могилевской и Гродненской областях – до 28 апреля.

Работать собираются в две смены. Президент акцентировал внимание на том, чтобы берегли сельхозтехнику. Обстоятельно подошли к вопросу ее переброски. Словом, считали деньги, как экономные хозяева на селе.

От посевной перешли к складывающейся в стране ситуации с мясом и молочными продуктами. Президента интересует и внутреннее потребление и экспортные поставки. Министр сельского хозяйства назвал интересную цифру. По итогам прошлого года, оказалось, что Беларусь продает во всем мировом объеме 10% сыров. Причем, рентабельность хорошая.

Семён Шапиро предлагает летом производить меньше сухого молока, так как в этот сезон оно меньше востребовано.

Александр Лукашенко:

– Завтра мы не будем производить сухое молоко. Высвободится сырье, молоко высвободится. Вам надо его направить на сыры. Направляйте. Какие здесь деньги нужны? На перевозку?

Семён Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– Нет. У нас все сыроварни будут работать на 100% загрузки мощностей. Но, допустим, в Октябрьском районе есть завод сухого обезжиренного молока. Он не может делать сыры. Ему нужно установить сырную линию. Для этого надо провести тендер.

Александр Лукашенко:

– Ну, закупите! Сейчас мы знаем цену хорошей линии. Сбросьте еще там цену. Скажите, мы купим у тебя пять линий, но ты цену понижай на 15%. И прими в сутки. Причем здесь тендер? Приди ко мне, я тебе подпишу. И поставь немедленно линию, и начинай производить сыры. Потому что завтра эту нишу займут, мы не успеем. Надо быстро произвести. Под это ты получишь деньги.

Кстати, сельхозотрасль в целом уже за первые три месяца вышла на положительное сальдо внешней торговли – уже 40 миллионов долларов. К концу года его объем должен вырасти до 1 миллиарда долларов. По отношению к прошлому кризисному году мы прибавили на 130%. Александр Лукашенко назвал два фактора, которым следует уделить больше внимания – дисциплина на местах и качество продукции.

Следующей темой стало возрождение малых населенных пунктов, создание новых рабочих мест на селе. Например, в этом регионе из 17 хозяйств создано уже 10 агрогородков. То есть, жилье тесно соседствует с производственной базой. Многие пустующие земли снова введены в оборот.

Наглядный пример, как в разы удешевить работу аграриев при вырастающей в разы эффективности. Разработка «Агромаша» в области системы точного земледелия. Машина распыляет удобрение, используя GPS-карту, которую составляет агроном. Во-первых, это в 20 раз дешевле, чем сбрасывать гербициды с самолета, во-вторых – полезная субстанция распыляется с точностью до нескольких сантиметров, позволяет экономить треть финансовых средств. Машина не наносит ущерба посевным площадям за счет своих мягких колес. Речь о том, чтобы серийно наладить производство таких установок.

Евгений Горин, Игорь Пучков, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.

Александр Лукашенко посетил предприятие по производству сыра в Любани

Эта продукция сейчас пользуется большим спросом на внешних рынках. Уже сегодня Беларусь занимает более 10% в мировом объеме продаж сыра. Производство этого молочного продукта в стране нужно увеличивать – требует Президент. И, особенно, в летний период.

Его первый рабочий день в качестве директора сырзавода совпал с первый днем переговоров по будущему инвестиционному проекту. За полтора года Владимир Степанович не только полностью освоил всю технологию производства, но и освоил все деньги. Проект обошелся в 20 миллиардов. Твердый сыр уже отправился первым потребителям.

Владимир Леонович, директор «Любаньского сыродельного завода»:

– Мы сумели удержаться, не были закрыты на российский рынок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Если там будет нормально, надо выходить самим торговать в России. Как можно ближе к потребителю. Не получится магазина своего, надо заключать договоры напрямую с торговыми сетями. И это ваша главная задача (обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Семену Шапиро, – прим. ctv.by), помочь им торговать.

Основные покупатели любаньской сырной продукции как раз живут в России. Рынок непростой, особенно в последнее время. Но весьма емкий. Тем не менее, отечественным производителям нелегко удержаться на нем. Без новой технологии, без соответствующей сертификации, к примеру, по ИСО и ХАССП, о том, чтобы привить вкус к нашей молочной продукции, можно даже не мечтать. Так что реконструкция – процесс не столько желательный, сколько обязательный.

Любая модернизация, реконструкция, закупка суперсовременной линии предполагает сокращение рабочих мест. И от этого никуда не деться. Но для Любани, где рабочих мест и так не много, этот вариант категорически неприемлем.

Владимир Леонович:

– Куда девать рабочие руки? Ведь для небольшого города – это тоже проблема. Поэтому, мы пошли на то, что сохраняем старую линию, модернизируем, сегодня идет большая реконструкция, идут строительно-монтажные работы, заказали в России оборудование, и будем, восстановив старую линию, увеличивать мощность на 5-6 тонн сыра, только круглого.

На примере этого небольшого городка на Минщине, живет здесь 12 тысяч человек, сегодня говорили о реализации программы развития малых и средних городов. К слову, возвращаясь к новым линиям и оборудованию, которое по большей части приобретается за счет кредитов, директор любаньского сырзавода рассказал интересный факт. Кредит они брали под 14% годовых. Так вот, как участники программы развития малых городов и как предприятие, продемонстрировшее неплохую рентабельность, они получили бонус от государства – вместо 14% отдавать им придется только семь. Ровно половину погасят за счет госказны.

Приход инвестиций – кроме банковских кредитов, здесь еще воспользовались средствами инновационного фонда Облисполкома – в итоге помог созданию новых рабочих мест. Точнее, сыграла свою роль грамотная политика перераспределения трудовых ресурсов – между старыми и новыми цехами. Сейчас задумались еще открыть новую линию по производству плавленых сыров. Часть работников, также, отправится на сушильное производство. Сушить сыворотку. Частный пример одной большой государственной программы – полный безотходный цикл переработки молока.

Отечественные производители понемногу осваивают эту технологию. Суть ее такова. Берем 10 литров молока. Добавляем закваску. Только 1 литр из 10 идет в производство, 9 – это сыворотка, которая до этого благополучно сливалась в канализацию. Теперь ее, на том же «Любаньском сырзаводе» будут сгущать, и отправлять в единый сушильный центр в Несвиже, а оттуда, к примеру, в Китай, где белорусские сухие молочные продукты – сливки, молоко, а теперь еще и сыворотка – весьма в почете.

Ирина Туркова, Андрей Сержантов, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.