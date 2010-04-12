Фото. Началась рабочая поездка Президента Беларуси по регионам страны

12 апреля Александр Лукашенко направился в Любанский район Минской области. Глава государства ознакомился с ходом посевных работ, а также посетил несколько сельскохозяйственных предприятий.

Президент посетит Брестскую, Гомельскую и Минскую области. Известно, что речь пойдет о ходе уборочной. В этом году озимые, в некотором роде, пострадали от холодов. Есть небольшое отставание по темпам посевной.

Сегодня, вертолет Александра Лукашенко приземлился прямо в поле сельхозпредприятия «Таль-агро» – это в Минской области, недалеко от населенного пункта Любань. Надо отметить, что пролетая над Минской областью, Президент обратил внимание на залежи соломы на полях. Напомним, что в свое время он ставил задачу по ее оперативной уборке. И, собственно, первой темой разговора Президента с чиновниками был именно этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вы мои указания по поводу уборки соломы решили проигнорировать? У вас как будто сейчас уборочная закончилась. Такое впечатление, вчера закончилась уборочная, убрали последнее поле и начинаете солому собирать. Вы что, не видели этого? Если видели, то почему не докладываем? Мне должно быть доложено по уборке соломы в Минской области. Причем объективно. И не надо там тучами ездить, и ходить гектары мерить. Запросите у них информацию, чтобы за день подготовили ее и дали. Где обнаружите неточную информацию, докладывайте, или отправляйте в отставку людей. А по губернатору определимся. Я не могу себе позволить, чтобы мне врали. И с министром тоже.

Речь сегодня шла и о ходе реализации комплексной программы развития малых и средних городских поселений, о притоке инвестиций на село, об использовании современных технологий ведения сельского хозяйства. Президент отметил, что расширяя сельхозпредприятия и сельские хозяйства, нельзя забывать о маленьких деревнях и маленьких населенных пунктах. Нужно развивать, в том числе и их, доводить их до уровня крупных поселений, строить жилье для людей, которые остаются жить в деревнях. В своем роде, эти крупные деревни должны стать продолжением агрогородков.

Александр Лукашенко:

– Искусственно ничего не делайте. А то будет головокружение от успехов, как когда-то коллективизацию проводили. Ни в коем случае этого не надо делать. Объединять, присоединять хозяйства надо с точки зрения человека, второе – производства. Производство нормально, рентабельно. Не хватает ему 300 гектаров? Хорошо, ищем, нашли. Сразу к людям, вы согласны? Согласны, не согласны, давайте будем уговаривать, работать с людьми. Присоединили, покажите преимущество. Все надо делать для людей.

Сегодня же Александр Лукашенко посетил и Любанский сыродельный завод. Интересная цифра, которую привел министр сельского хозяйства Беларуси: в прошлом году по объемам продаж Беларусь заняла в общем объеме продаж во всем мире 10% по сырам, цифры говорят сами за себя. Президент сегодня поставил задачу расширять производство сыродельной продукции.

Александра Лукашенко, также, ознакомили с инвестпроектом, который выполняется на местном предприятии.

Евгений Горин, телекомпания СТВ.