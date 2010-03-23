Фото. А.Лукашенко: Мне хотелось бы, чтобы мы нашли точки соприкосновения на федеральном уровне

Бразилия вслед за Венесуэлой может стать еще одной серьезной платформой для работы Беларуси на латиноамериканском континенте. Таков итог визита Александра Лукашенко в эту страну.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Бразилию,плавно перетек из поездки по Венесуэле. Главы государств двух стран смотрели на местах как выполняются уже достигнутые договоренности, обсуждали возможные перспективы. В ходе работы Уго Чавеса и Александра Лукашенко мы подписали 22 новых соглашения, и подтвердили стратегический уровень взаимоотношений.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть очень серьёзные проекты по расширению нашего участия в разведке и оценке запасов, разработке газовых и нефтяных месторождений в Венесуэле. Стоит задача в ближайшие годы выйти как минимум на 10 миллионов тонн добычи нефти в Венесуэле.

Так что в Рио-де-Жанейро Александр Лукашенко прилетел уже с толстым пакетом договоренностей. К тому же, в прекрасной физической форме. Все свободное время президент посвятил активному отдыху. Вместо венесуэльских пляжей Александр Лукашенко тренировался — сначала на военной базе в Каракасе. И даже на сильной жаре острова Маргарита. Местные жители и туристы могли видеть белорусского Президента на лыжероллерах, едущего прямо по пустыне.

В Бразилии до прилета Президента успела достаточно плодотворно поработать делегация наших чиновников. Результаты этих переговоров самые обнадеживающие. Здесь может появиться сборочное производство тракторов МТЗ. Штат Гояс проявляет сильный интерес к такой возможности. Есть хорошая перспектива продавать в регион наши БелАЗы, технику для работы в шахтах, продукцию Минского завода колесных тягачей. В этом году планируется расширить присутствие в Бразилии предприятия «Белшина». Объемы предполагаемых поставок – порядка 54 млн. долларов. Кроме этого, бразильцы закупят у нас более 2 млн. тонн калийный удобрений.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У меня есть абсолютная убеждённость, что мы здесь можем и должны быть с поставками. И эта цифра может исчисляться и тысячами, и даже более того штук в год, потому что рынок Венесуэлы, что касается тракторной техники, — это 45-50 тыс. тракторов в год. Поэтому мы договорились о том, что создадим совместную группу, которая не позднее мая разработает совместную программу.

Со встречи с губернатором штата Гояс и начался рабочий день Президента в Рио-де-Жанейро. Алсидес Родригес Филью поблагодарил Александра Лукашекно за столь быстрый приезд – они уже встречались в Минске в феврале – и отметил плодотворную работу белорусской делегации. За несколько дней они встретились с местными деловыми кругами, посетили ряд предприятий по производству сахара и этанола, а также сои и биодизельного топлива. Президента итоги переговоров делегации чиновников тоже устроили. Сотрудничество со штатом Гояс регион может стать хорошим плацдармом для расширения торгово-экономических связей с Бразилией, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Бразилия – гигантская страна по мировым масштабам, и мы, конечно же, не рассчитываем и не планируем с Бразилией налаживать всеобъемлющее сотрудничество. Скажу откровенно, если строить такие планы, то мы на таких бескрайних просторах просто можем затеряться и раствориться. Для нас было главным выбрать направление главного удара в экономическом сотрудничестве, за что-то зацепиться, на чем-то основательно заземлиться, чтобы с этого плацдарма, говоря военным языком, мы могли расширять наше сотрудничество настолько, насколько это возможно.

Алсидес Родригес Филью, губернатор штата Гояс федеративной Республики Бразилия:

Вспоминая мой визит в феврале этого года в Беларусь, скажу, что наша делегация была восхищена увиденным в Беларуси и приятно удивлена гостеприимством, присущим народу. Благодарю Вас за возможность, предоставленную нашим деловым кругам, посетить белорусские производства и предприятия. Уверен, что они перейдут в реальные дела и дадут конкретный результат.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о намерениях реализации совместных проектов.

Кстати, взаимная торговля Минской области и штата Гояс может послужить хорошим примером и для других регионов наших стран. Вот за этим, по сути, областным сотрудничеством должна подтянуться вся страна — наша и, конечно же, Бразилия.

Президент, уже на встрече со своим бразильским коллегой, говорил именно о возможности укреплять и развивать такую кооперацию, чтобы впоследствии выйти в сотрудничестве с Бразилией на федеральный уровень. Штат за штатом, регион за регионом. И отправной точной стал штат Гояс – практически сердце страны и один из самых экономически сильных регионов.

Александр Лукашенко:

Мы пришли к вам через ваши центральные регионы. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали поручение своему правительству, министрам, чтобы и они заинтересованно отнеслись к нашим предложениям, и мы нашли бы точки соприкосновения на федеральном уровне.

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул интерес бразильской стороны к наращиванию и диверсификации экспортных поставок продуктов питания в Беларусь и увеличению объёмов торговли удобрениями. По итогам этих действительно исторических перговоров – ранее наши Президенты никогда не встречались – стороны приняли совместную декларацию глав государств. Во-первых, мы и дальше будем развивать политический диалог на высшем уровне. Во-вторых, активизируем отношения в торговле, науке, культурной и образовательной сферах. Очень скоро начнем формировать нормативно-правовую базу, создадим двустороннюю комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

На встрече Президентов совершенно ясно выявилось, что вслед за Венесуэлой Бразилия имеет потенциал для того, чтобы стать ещё одной серьезной платформой для работы Беларуси на Латиноамериканском континенте. Разговор двух Президентов был весьма предметным и позволил определить основные направления, которые интересуют обе стороны, в развитии сотрудничества. Это, прежде всего, сферы, способствующие развитию крупного сельскохозяйственного производства в Бразилии, а именно — поставки белорусской техники со всем шлейфом оборудования, которое следует за это техникой. Кроме поставок бразильскую сторону интересует и создание сборочных производств белорусской техники. Речь идёт о том, что это могут быть и тракторы, в первую очередь, и сельскохозяйственное оборудование.

Есть у наших стран хорошие перспективы по совместному укреплению энергетической безопасности, использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии. Президенты договорились развивать двустороннее сотрудничество в сфере производства биотоплива, имея в виду передовой бразильский опыт в выпуске и использовании этанола и биодизельного топлива. В ближайшее время в городах Бразилиа и Минске откроют посольства наших стран.