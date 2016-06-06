Форум регионов Беларуси и России позволит расширить круг потребителей белорусских товаров

Новости Беларуси. Птицеводство, легкая промышленность, машиностроение – ведущие отрасли Минской области, на которые производители делают ставку накануне Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в столице 7-8 июня.

Производители области рассчитывают на результативность масштабного мероприятия и подписание ряда взаимовыгодных контрактов. Соглашение о сотрудничестве между Минской и Вологодской областью намерено подписать и руководство двух регионов. О том, что белорусская продукция сегодня пользуется спросом, свидетельствует увеличение поставок в российские регионы. Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье уже хорошо знакомы с продукцией из мяса птицы.

О том, что за белорусскими колбасами выстраиваются в очередь, Ольга знает не понаслышке. За семь лет работы она не раз бывала на мижнароднных ярмарках и выставках.

С выставками комбинат частый гость на просторах ближнего и дальнего зарубежья. Грузия, Иран, Китай - неполный список стран, где уже смогли по достоинству оценить белорусские деликатесы.

Форум регионов Беларуси и России – очередная возможность расширить круг потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.