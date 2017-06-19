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Форум по вопросам устойчивого развития пройдет в НАН Беларуси 18 июня

19 июня 2017 06:30
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Новости Беларуси. Вопросы обеспечения продовольствием, ведения сельского хозяйства и изменения климата в мировом масштабе обсудят 18 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной академии наук пройдет масштабный форум по вопросам устойчивого развития под патронажем ФАО. Площадка соберет около сотни участников. Это представители правительств и общественности из 15 стран Европы и Центральной Азии. Государства обменяются актуальным опытом включения вопросов устойчивого развития в национальную политику и планы действий.

# Экономика # Экономика

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