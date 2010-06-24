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Форум экспертов в области права из России, Украины, Молдовы, Грузии и Армении собрались в Минске

24 июня 2010 12:48
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Экономические интересы стран СНГ готовы продвигать юристы.

На свой форум эксперты стран Содружества приехали, чтобы выработать общие подходы в правовом сопровождении бизнеса и разрешении нередко возникающих экономических споров. Представители юридического сообщества также готовы разрабатывать схемы привлечения мировых инвестиций для постсоветского пространства.

Александр Цукан, управляющий партнер юридической компании (Молдова):
Каждый из нас является послом своей страны, рассказывая о ее преимуществах и тем самым пытаясь привлечь иностранный бизнес в свою страну.

# Экономика

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