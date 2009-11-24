Форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы

Он проходит в российской столице. Стороны подводят итоги за прошедшие три года и планируют работу до 2012.

Начался день с открытия Национальной выставки Беларуси, где свою продукцию представили около 100 наших ведущих предприятий и организаций. Не менее важное мероприятие – совместная презентация инвестиционных и инновационных проектов в области нанотехнологий, энерго- и ресурсосбережения, медицины и здравоохранения.

Центральное событие – Совет делового сотрудничества Беларуси и Москвы. Стороны говорят о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарно-культурном и социальном взаимодействии. Отметим, товарооборот Беларуси с Москвой с начала года превысил 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Это второе место среди регионов России после Тюменской области.