Формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана идет успешно

Страны вплотную приближаются к созданию Единого экономического пространства - отметили премьер-министры стран ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

В рамках Межгосударственного совета обсуждались совместный план антикризисных действий, программа инновационных технологий. Премьеры трех стран — Беларуси, России и Казахстана — встретились в формате «тройки». Речь шла о Таможенном союзе. Чтобы объединение реально заработало с 1 июля, нужно не просто снять таможенные барьеры между странами, нужно снять и технические во взаимной торговле.

Сергей Сидорский отметил, что по итогам встречи подписано пять соглашений, которые и позволят товарам передвигаться без ограничений и технических проволочек.