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Формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана идет успешно

11 декабря 2009 14:58
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Страны вплотную приближаются к созданию Единого экономического пространства - отметили премьер-министры стран ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

В рамках Межгосударственного совета обсуждались совместный план антикризисных действий, программа инновационных технологий. Премьеры трех стран — Беларуси, России и Казахстана — встретились в формате «тройки». Речь шла о Таможенном союзе. Чтобы объединение реально заработало с 1 июля, нужно не просто снять таможенные барьеры между странами, нужно снять и технические во взаимной торговле.

Сергей Сидорский отметил, что по итогам встречи подписано пять соглашений, которые и позволят товарам передвигаться без ограничений и технических проволочек.

# Экономика # Экономика

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