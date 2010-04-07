«Ford» рассматривает предложение по организации сборочного производства в Беларуси

Белорусский автопром может пополниться ещё одним представителем.

На данный момент компания изучает рынок сбыта, определяется модельный ряд.

Сегодня «Ford» выпускает более 70 моделей и является вторым производителем в Европе. Кризис сильно отразился на продажах автомобилей. Появились свободные производственные мощности. А тенденции таковы, что всё больше компаний стремятся создавать свою региональную сборочную базу. Вступление Беларуси в Таможенный союз, уверены представители «Форда», даст все возможности для успешной работы сборочных производств.

Андрей Гаврилов, заместитель директора по сбыту генерального импортера Ford в Беларуси:

Таможенный союз и создается для того, чтобы расширить рынок сбыта товаров — белорусского, российского или какого-то другого. Если рынок станет шире, это интересно для всех.