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«Ford» рассматривает предложение по организации сборочного производства в Беларуси

07 апреля 2010 18:02
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Белорусский автопром может пополниться ещё одним представителем.

На данный момент компания изучает рынок сбыта, определяется модельный ряд.

Сегодня «Ford» выпускает более 70 моделей и является вторым производителем в Европе. Кризис сильно отразился на продажах автомобилей. Появились свободные производственные мощности. А тенденции таковы, что всё больше компаний стремятся создавать свою региональную сборочную базу. Вступление Беларуси в Таможенный союз, уверены представители «Форда», даст все возможности для успешной работы сборочных производств.

Андрей Гаврилов, заместитель директора по сбыту генерального импортера Ford в Беларуси:
Таможенный союз и создается для того, чтобы расширить рынок сбыта товаров — белорусского, российского или какого-то другого. Если рынок станет шире, это интересно для всех.

# Экономика

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