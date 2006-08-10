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Флагман белорусской энергетики переживает реконструкцию

10 августа 2006 13:33
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Уже близятся к завершению работы на первом энергоблоке Лукомльской ГРЭС. При установке каждой детали необходима высокая точность. Ведутся работы по наладке второй детандер-генераторной установки. Сегодня это надежная и эффективно работающая энергосберегающая технология, которая для производства электроэнергии использует перепады давления газа на распределительных пунктах. Несмотря на сжатые сроки, планы будут выполнены, уверяют специалисты предприятия. Уже выделены средства для оснащения ещё двух энергоблоков.
# Экономика

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