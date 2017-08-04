Физлица получат доступ к торгам валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже

Новости Беларуси. Уже в 2017 году они смогут участвовать в операциях с валютами от имени банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого необходимо оформить через интернет или мобильный банкинг заявку, и она пойдет на биржу.

С 2018 года также появится возможность покупать на Белорусской валютно-фондовой бирже акции крупных международных компаний. Возможность инвестировать в прибыльные мировые корпорации хотят сделать доступнее, как и сделать более привлекательными наши ценные бумаги. Ассоциация участников рынка ценных бумаг пытается изменить фондовый рынок таким образом, чтобы белорусы вкладывали свои средства не в зарубежную экономику, а в отечественную.