Финансовый скандал, названный «наверняка самым громким в этом году», разгорается в Великобритании

Полиция Королевства задержала шестерых ведущих сотрудников крупнейших мировых банков по подозрению в разглашении конфиденциальной информации за вознаграждение.

По оценкам экспертов, комментировавших происходящее для британских СМИ, великолепная шестерка торговала инсайдерскими данными так давно и с таким размахом, что оценить нанесенный этими действиями ущерб не представляется возможным даже приблизительно.

Арестованные, как и положено, обвинения полностью отрицают, однако в управлении по финансовым делам Великобритании уверены, что сумеют доказать создание сотрудниками французских, американских и одного немецкого банков преступной группы. В рамках ее деятельности, банкиры-мошенники согласованно поставляли закрытые сведения одному и тому же биржевому спекулянту, который использовал в прямом смысле бесценные данные в своих операциях.

А вот аналитики, не решаясь обсуждать вопросы виновности участников данной группы, лишь грустно отмечают, что нынешний скандал в очередной раз подтвердил – действующая мировая финансовая система настолько несовершенна, что спасти планету от новых кризисов в обозримом будущем на сегодня не в состоянии, кажется, даже чудо.