Финансовый год в Беларуси начался вполне успешно

Об этом Президенту доложил глава правления Нацбанка Петр Прокопович.

В январе белорусской банковской системе удалось выполнить стоящие перед ней задачи в полном объеме. Это касается курсовой и кредитной политики, а также работы всей платежной системы. Золотовалютные резервы полностью восстановлены и даже приросли на восемь миллионов долларов. Это, по мнению руководителя Нацбанка, обеспечит стабильность национальной валюты в будущем. С начала года курс белорусского рубля к корзине валют укрепился почти на 4%.

Также Президенту доложено о ситуации с кредитованием реального сектора экономики и населения страны. За первый месяц года объем выданных банками кредитов за год возрос более, чем наполовину. При этом объем льготного кредитования на строительство жилья возрос почти вдвое. Отдельный вопрос – кредитование промышленности и аграрного сектора в условиях глобального кризиса. Как заявил Петр Прокопович, Национальный банк намерен увеличить темпы выдачи кредитов предприятиям.