Финансовый бонус в Могилевской области: за 100 тысяч тонн зерна – 100 миллионов рублей

Такой сертификат передовикам уборочной Мстиславского района вручил губернатор Могилевской области Петр Рудник. Хлеборобы этого района первыми в регионе преодолели стотысячную планку.

Деньги пойдут на поощрение лучших участников уборочной страды. К вечеру появился и второй район-стотысячник – Могилевский, а среди комбайнеров первый трехтысячник. Жатва в области выходит на финишную прямую.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

– В 15 часов Могилевская область перешагнула рубеж в один миллион тонн. Так что сегодняшнее интервью – это своего рода доклад руководству Беларуси о том, что мы вклад Могилевщины в общереспубликанский каравай уже составляет один миллион тонн. Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня на улице 37-38 градусов, но мы, благодаря предпринятым организационным мерам, благодаря усилиям наших хлеборобов, получили миллион.