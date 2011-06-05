Финансовый аналитик: Во второй половине XXI века мировая экономика столкнется с нехваткой ресурсов, поэтому возможен вариант борьбы за них

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает независимый финансовый аналитик Александр Сабодин.

По мнению ряда аналитиков, мир стоит на пороге второй волны экономического кризиса. Вы согласны? Видите общие тенденции с первой волной трехлетней давности?

Александр Сабодин:

По моему мнению, предпосылок для второй волны экономического кризиса в рамках мирового масштаба нет. Есть сложности в отдельных странах. Однако, если мы рассмотрим ситуацию шире, с глобальной точки зрения и на дальнюю перспективу, то могу предположить, что во второй половине XXI века мировая экономика столкнется с нехваткой ресурсов. Будь то энергоносители или продовольствие. Возможен вариант борьбы за эти ресурсы. Кстати, недавние войны в Ливии и Ираке тому подтверждение. Поэтому любой стране необходимо учитывать такой вариант сценария.

Некоторые аналитики, намекая, кивают в сторону Америки, говорят, что конгрессмены не поддержали Обаму, не позволили ему увеличить планку госдолга, и теперь близка рецессия, дефолт на горизонте.

Александр Сабодин:

Да, сегодня американская валюта является резервной. Государственные облигации США по-прежнему хранятся во всех крупнейших, да и не только, банках мира. Поэтому сложилась действительно парадоксальная ситуация, когда крушение американской экономики, в частности, доллара, не выгодно никому: будь то сами Соединенные Штаты, их враги или партнеры.

Выход из этой ситуации – создание региональных валют между странами, которые имеют тесные экономические связи. И тогда проблемы в одной стране, в данном случае в Америке, не будут так сильно сказываться на других странах.

Но пока мы будет создавать эти региональные валюты, не потянет ли экономика Америки всех нас за собой? И в итоге мы будем вынуждены спасать ее, где-то закрывая глаза на собственное спасение.

Александр Сабодин:

Торги за повышение планки госдолга, по сути, происходят каждый год. В конце концов, планка все равно повышается. Я ожидаю, что ко второму августа с большей вероятностью мы увидим, что конгресс даст свое добро и в мире вздохнут с облегчением.

Разделяете ли вы точку зрения бывшего главы Украинского внешнеполитического ведомства и одного из самых известных в Украине бизнесменов Петра Порошенко? Он сказал: «Я могу утверждать, что кризис в Беларуси после девальвации будет очень краткосрочным, а Минск достаточно быстро выйдет из экономического кризиса. После девальвации конкурентоспособность белорусского экспорта резко возрастет. Возможности импорта упадут, и платежный баланс Беларуси быстро восстановится».

Александр Сабодин:

Я согласен с тем, что девальвация действительно помогает экспортной политике нашего государства, экспортерам от этого становится только легче. И, вообще, я считаю, что девальвация – не такая уж и страшная вещь. Ведь любой кризис – некий санитар, который вскрывает финансовые пузыри. Затем экономика перестраивается и в обновленном виде развивается дальше.

Толкает ли сегодняшняя ситуация тех же экспортеров искать более удобные пути поставки товаров, как-то оптимизировать логистику, тем самым немного выигрывая по цене.

Александр Сабодин:

Искать новые рынки сбыта – это постоянная задача экспортеров. Отрадно отметить, что Минск налаживает связи со странами Южной Азии, Китаем, со странами Латинской Америки.

Если мы вернемся к экономическому кризису, то увидим, что рост ВВП в Китае продолжался даже во время финансового кризиса. В этих странах очень интересный и высоко потенциальный рынок.

В Беларуси тоже ситуация непростая. Но, тем не менее, мы наблюдаем высокий рост экономики, экспорт растет. Почему страна переживает непростые времена, в чем парадокс?

Александр Сабодин:

Здесь, естественно, масса причин. Уже все, наверное, мусолили тему, что население начало активно скупать автомобили. Создался ажиотажный спрос на валюту. Растут цены на энергоносители.

Я хочу отметить, что если мы обратим внимание на график стоимости нефти, то увидим, что с начала XXI века все энергоносители в цене только растут. Этому есть объективная причина: потребление энергоресурсов растет, но запасов больше не становится. Добывать их становится труднее и дороже. Это объективная динамика. Рост стоимости энергоносителей будет постоянным. Необходимо учитывать эту динамику, не жить по старым ценам, а закладывать в свой бюджет, развитие экономики постоянно растущие цены на энергоносители. Тогда экономика будет гибкой, будет развиваться в современных условиях.

Как Вы оцениваете шаги Правительства?

Александр Сабодин:

Если говорить о недавнем обращении к Международному валютному фонду, то я могу только приветствовать такие шаги.

Мы знаем, что есть программа по выходу из кризиса, знаем, что она состоит из четырех этапов (валютный рынок, потребительский рынок, соцзащита и реальный сектор экономики). Программа есть, переговоры ведутся. Насколько они успешны, мы увидим после их завершения.

Насколько критичен госдолг Беларуси? Если смотреть и сравнивать с другими странами мира.

Александр Сабодин:

Я хочу отметить, что важны не абсолютные цифры, а, в первую очередь, возможность страны обслуживать свой долг. Если мы обратимся к таким странам как Великобритания, Япония, то долг этих стран превышает ВВП. Но, тем не менее, инвестиционная привлекательность этих стран высокая.

Мы способны обслуживать свой долг?

Александр Сабодин:

На сегодняшний день да. Но все дальнейшие действия в этом направлении зависят от взаимодействия с ЕврАзЭС или с Международным валютным фондом.