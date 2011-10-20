Финансовый аналитик: В Беларуси впервые в истории вышли на единый рыночный курс

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже с 20 октября проходят в рамках одной сессии. По решению правительства и Нацбанка основная сессия соединилась с дополнительной. По сути, это означает выход на единый курс национальной валюты. Общий знаменатель относительно одного доллара США составил 8 680 рублей.

20 октября не так давно было назначено «Днем объединения». 20 октября был сделан ключевой шаг Правительства и Нацбанка по выходу на единый курс рубля. Итоги торгов на белорусской валютно-фондовой биржи стали известны еще до полудня.

Официальный курс доллара с 21 октября составит 8 680 рублей, российского рубля – 277, Евро – 11900 белорусских рублей.

Доллар по сравнению с показателем 19 октября подешевел на 110 рублей, но это новость № 2. Главное, что появился общий ориентир для всех субъектов хозяйствования страны.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Мы сегодня впервые в истории вышли на единый рыночный курс. Мы имеем курс Нацбанка, который складывается под воздействием спроса и предложения, и, безусловно, это большое достижение для нашей экономики.

Курсы иностранных валют, которые установлены 20 октября на бирже, станут официальными с 21 октября. Будут меняться по итогам следующих торгов. Тем не менее, Нацбанк Беларуси уже сегодня прогнозирует общую тенденцию к укреплению белорусского рубля.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Из своих расчетов, которые мы составляем и до конца 2011 года, и на 2012 год, мы примерные расчеты делаем, хотелось бы, чтобы белорусский рубль немного укрепился, но, ориентировочно, это будет, возможно, 7-8 тысяч рублей за доллар.

Изменения по цепочке коснутся и ряда других важных финансовых показателей. По информации Нацбанка, единая стоимость повлияет на инфляцию в размере примерно 5%. При этом деноминацию в стране проводить не будут. Уже в начале будущего в обороте появится 200-тысячная купюра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На вопрос о том, стоит ли ждать кредита МВФ, глава Нацбанка ответила, что это, скорее, дело политическое, и в валютном фонде этого и не скрывают. Но и без него до конца этого года белорусские золотовалютные резервы пополнятся на 2,5 миллиарда долларов. Это деньги от продажи акций, плюс кредиты. Но даже несмотря на такие факторы, курс доллара может колебаться в пределах 10%. Это нормально, поскольку предприятия-экспортеры получают валютную выручку не каждый день.

Надежда Ермакова председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Возможны дни, когда курс будет резко укрепляться или резко падать.

Он бы мог укрепиться и быстрее, но мы видим, что этого делать не нужно, так как завтра или послезавтра, когда начнется ноябрь, придет «Трансгаз» покупать валюту для расчетов, появится потребность и курс может опять упасть.

Такие факты не могли остаться без позитивных следствий. Ситуация стала предсказуемой и для иностранных инвесторов, которым необходима объективная оценка работы белорусских компаний, чтобы знать, куда можно выгодно вкладывать капитал. Теперь у белорусских консультантов все больше аргументов.

Дмитрий Кириленко, аналитик инвестиционной компании:

Для тех же иностранных инвесторов, и для белорусских, которые хотели видеть показатели, выраженные в долларах США. И насчет 2011 года были большие вопросы – по какому курсу их считать? Сейчас мы можем применять один курс, вычитывать за какой-то период средний и объективно оценивать финансовую деятельность компаний.

Из бухгалтерий крупных предприятий-экспортеров исчезли сразу несколько неприятных граф. На конвейере – троллейбусы для Пензы, Москвы и Красноярска. Все это – валюта. Только вот треть валютной выручки от продажи техники по закону надо сдавать по курсу Нацбанка. Курс вырос, и доля оборотных средств солидно пополнилась. На «Белкоммунмаше», в частности, – на семь миллиардов рублей в месяц.

Дмитрий Апетенок, начальник управления экономики и труда ОАО «Белкоммунмаш»:

Порядка семи миллиардов белорусских рублей. В принципе, теперь уже эти семь миллиардов рублей можно направить в оборотку, повысить людям зарплату, и на другие нужды.

Сам собой испарился и условный налог с курсовой разницы. Это плюс для всех производителей. Выгодные и простые расчеты вступят в силу одновременно с новым курсом – уже 21 октября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».