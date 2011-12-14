Финансовый аналитик: На рынке пропали девальвационные ожидания, которые имели место особенно весной этого года

Новости Беларуси. Курс белорусского рубля к трем иностранным валютам достиг минимума с начала работы единой сессии. По итогам торгов 14 декабря падение «зеленого» пока остановилось на уровне 8 450 белорусских. Такую позицию национальная валюта к американской с середины октября занимала лишь однажды.

А вот евро за это время опустился до абсолютного минимума. Сегодня его курс чуть больше 11 тысяч рублей.

Российский руль остановился на отметке 266 белорусских.

При этом желающих продать валюту на бирже было значительно больше, чем купить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

На рынке пропали девальвационные ожидания. Они имели место особенно весной этого года, когда все могли наблюдать как снижаются наши золотовалютные резервы. Когда же к концу года стали ожидать пополнения этих резервов за счет приватизационных сделок, то на этом фоне укрепляется уверенность в курсе национальной валюты. Продажи валют превышают ее покупку. То есть население сдает валюту, а не покупает ее.