Финансовые аналитики: Беларусь сегодня является лидером в регионе по темпам экономического роста

Беларусь успешно прошла экономический кризис. И относится к тем немногим странам мира, которые сумели выйти из него, не допустив падения ВВП. Свое видение ситуации озвучили на встрече в правительстве эксперты Международного валютного фонда. В текущем году МВФ прогнозирует нашей стране стабильный экономический рост.

Крупнейшие международные финансовые институты продолжают демонстрировать интерес к нашей стране.

Когда экономический и политический векторы расходятся, побеждает традиционно сильнейший. Или тот, кто честнее. То, что сотрудничать с Беларусью сегодня выгодно, подтвердит едва ли не любой европейский функционер. Не политик – экономист.

Так, накануне представители Европейского банка реконструкции и развития в правительстве отмечали целый ряд успешных совместных проектов в нашей стране и планировали новые. И если пока этот финансовый институт вложил в Беларусь только 175 млн. долларов, то в дальнейшем планируется серьезно нарастить инвестиции.

Сегодня же в дальнейшем развитии сотрудничества Беларусь уверил и еще один финансовый кит – МВФ. Не дожидаясь полновесного доклада, эксперты высоко оценили развитие белорусской денежно кредитной политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И выдали едва ли не самый оптимистичный прогноз за последние годы.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

В 2011 году сохранится ряд тенденций, которые наблюдались и в 2010 году. Рост ВВП продолжится, инфляция будет на уровне 2010 года. Договоренности же о создании единого экономического пространства и по поставкам нефти из России будут положительно влиять на платежный баланс. Влияние именно нефтяных договоренностей в 2011 году мы оцениваем примерно в 1,3 млрд. долларов.

И данная неполитическая теплота вполне объяснима. Экономика Беларуси – одна из немногих, вышедших из кризиса с ростом ВВП. А таких партнеров ценят.

Александр Муха, финансовый аналитик:

Беларусь сегодня является лидером в регионе про темпам экономического роста. Это возможности, которые предоставляют Беларуси функционирующий Таможенный союз и создаваемое Единое Экономическое Пространство. Поскольку перед инвесторами в данном случае открываются возможности не только внутреннего белорусского рынка, но и достаточно обширные возможности России и Казахстана.

Так что в притоке инвестиций эксперты сегодня не сомневаются. Остается только дождаться, пока европейская политика станет такой же честной, как экономика.

В правительстве прошла встреча с главой миссии МВФ по Беларуси Крисом Джарвисом