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Финансовая поддержка малого бизнеса

27 марта 2008 09:06
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Эта тема стала главной на заседании Совета по развитию предпринимательства.Участники также затронут вопросы совершенствования ценовой политики и госрегулирования ценообразования. Пойдет речь и о стимулировании развития экспорта, участии субъектов предпринимательства в реализации госполитики в области энерго- и ресурсосбережения.

В Беларуси растет число индивидуальных и частных предпринимателей. Уже зарегистрировано более 15 тысяч так называемых ЧУПов. Таковы итоги перерегистрации представителей малого и частного бизнеса которые озвучили сегодня в Совете по развитию предпринимательства. Упрощение налогового законодательства и ряд преференций дали возможность увеличить число белорусских бизнесменов.
# Экономика

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