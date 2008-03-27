Финансовая поддержка малого бизнеса

Эта тема стала главной на заседании Совета по развитию предпринимательства.Участники также затронут вопросы совершенствования ценовой политики и госрегулирования ценообразования. Пойдет речь и о стимулировании развития экспорта, участии субъектов предпринимательства в реализации госполитики в области энерго- и ресурсосбережения.



В Беларуси растет число индивидуальных и частных предпринимателей. Уже зарегистрировано более 15 тысяч так называемых ЧУПов. Таковы итоги перерегистрации представителей малого и частного бизнеса которые озвучили сегодня в Совете по развитию предпринимательства. Упрощение налогового законодательства и ряд преференций дали возможность увеличить число белорусских бизнесменов.