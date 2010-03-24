Fiat сократит модельный ряд и уволит 5000 человек

В ближайшее несколько лет концерн Fiat планирует сократить число выпускаемых моделей с 14 до 8 и уволить 5 тысяч человек, уменьшив общую численность персонала на итальянских предприятиях с 21400 до 16400 сотрудников.

Как сообщает газета La Repubblica, такие данные содержатся в стратегическом плане развития «Фиата» в период с 2010 по 2014 год, который будет официально представлен руководителем компании Серджио Маркионне 21 апреля.

Какие модели компания Fiat планирует снять с производства пока не известно. На данный момент есть лишь информация о том, что на подобный шаг итальянского автопроизводителя вынудило пойти резкое сокращение спроса на машины бренда и необходимость в снижении затрат.

Как уточняет La Repubblica, через четыре года руководство «Фиата» планирует увеличить объем производства автомобилей в Италии на 50% – до 900 тысяч машин в год. Кроме того, в ближайшее время компания рассчитывает начать выпуск и продажу семи своих моделей в США.