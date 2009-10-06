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Фермеры закидали полицию яйцами, сеном и камнями

06 октября 2009 17:17
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На этот раз европейские фермеры устроили акцию протеста прямо у здания Европарламента в Брюсселе.

Аграрии приехали из шести стран Евросоюза и у всех одно требование – повысить закупочные цены на молоко. Фермеры перекрыли центр города тракторами, многие привезли с собой коров. А когда полиция попыталась оттеснить протестующих, они закидали правоохранителей яйцами, сеном и камнями.

Акцию протеста приурочили к экстренному заседанию министров сельского хозяйства стран ЕС. К слову, чиновники так и не выработали конкретных решений по оказанию немедленной помощи производителям молока.

# Экономика # Фотофакт

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