Фермеры закидали полицию яйцами, сеном и камнями

На этот раз европейские фермеры устроили акцию протеста прямо у здания Европарламента в Брюсселе.

Аграрии приехали из шести стран Евросоюза и у всех одно требование – повысить закупочные цены на молоко. Фермеры перекрыли центр города тракторами, многие привезли с собой коров. А когда полиция попыталась оттеснить протестующих, они закидали правоохранителей яйцами, сеном и камнями.

Акцию протеста приурочили к экстренному заседанию министров сельского хозяйства стран ЕС. К слову, чиновники так и не выработали конкретных решений по оказанию немедленной помощи производителям молока.